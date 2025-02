Microsoft svolta verso il Quantum Computing con Majorana 1

Questo materiale combina semiconduttori come l'arseniuro di indio con superconduttori come l'alluminio, creando nanofili superconduttivi topologici a livello atomico. Raffreddati a temperature vicine allo zero assoluto e sottoposti a campi magnetici, questi materiali generano le Modalità Zero di Majorana (MZMs), particelle esotiche che proteggono le informazioni quantistiche. * Quantum Chip Majorana 1: grazie ai superconduttori topologici, Microsoft ha progettato il processore Majorana 1, un'architettura innovativa per i sistemi quantistici. Questo chip può ospitare fino a 1 milione di qubit su un singolo processore compatto. La sua architettura semplifica il controllo e riduce il numero di qubit fisici necessari per calcoli affidabili, accelerando l'adozione di applicazioni pratiche su larga scala. * Topological Core: basandosi sui superconduttori topologici, Microsoft ha creato un nucleo topologico con otto qubit topologici.

Questi qubit sono più piccoli, veloci e stabili rispetto ai qubit tradizionali, occupando uno spazio minimo. La loro stabilità deriva dalla protezione hardware intrinseca offerta dalla struttura topologica, che li rende resistenti agli errori ambientali. Inoltre, i qubit topologici sono controllati digitalmente tramite impulsi elettrici, semplificando la gestione di grandi quantità di qubit e consentendo un approccio al quantum computing basato su misurazioni. Il lavoro di Microsoft ha ricevuto importanti riconoscimenti scientifici. Un articolo pubblicato su Nature conferma la capacità dell'azienda di creare e misurare con precisione le proprietà dei qubit topologici. Inoltre, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ha scelto Microsoft per la fase finale del programma US2QC, con l'obiettivo di sviluppare il primo computer quantistico tollerante agli errori su scala industriale.

Un computer quantistico da un milione di qubit potrebbe rivoluzionare settori come la chimica, la scienza dei materiali e l'agricoltura. Ad esempio, potrebbe consentire la creazione di materiali auto-riparanti per ponti o schermi di smartphone, catalizzatori per abbattere microplastiche o sviluppare alternative sostenibili, e persino ottimizzare enzimi per migliorare la fertilità del suolo o promuovere coltivazioni in climi estremi. Le potenzialità sono enormi, considerando che un tale computer supererebbe le capacità di tutti i computer attuali messi insieme, risolvendo problemi complessi in tempi brevi. Majorana 1 fa parte di un ecosistema integrato che include elettronica di controllo, software avanzati e infrastrutture di raffreddamento estremo. Progettato per integrarsi nei data center Azure, rende la potenza quantistica accessibile tramite il cloud, aprendo nuove opportunità per aziende e ricercatori.