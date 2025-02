Mercato della Smart Home in crescita: l'era post-incentivi sorprende

A trainare il mercato sono soprattutto le soluzioni per la sicurezza domestica, come videocamere, sensori per porte e finestre e serrature connesse, che rappresentano il 28% del valore totale. Seguono gli elettrodomestici smart (19%), i dispositivi per il risparmio energetico (16%) e gli smart speaker (14%). Questa crescita è dovuta a una maggiore consapevolezza e maturità dei consumatori italiani, ma anche all'evoluzione dell'offerta, sempre più orientata ai servizi e all'integrazione con l'AI. Le aziende del settore, infatti, puntano sempre più sulla valorizzazione dei dati raccolti dai dispositivi per offrire esperienze personalizzate e fidelizzare i clienti. Giulio Salvadori, Direttore dell'Osservatorio Internet of Things, sottolinea come il 2024 abbia portato importanti novità sul mercato: "Cresce la consapevolezza dei consumatori e, in parte, della filiera di installatori e manutentori, sempre più convinti delle potenzialità delle soluzioni per la casa smart.



Dall'altro lato, si assiste a una platea sempre maggiore di aziende che punta su valorizzazione dei dati, offerta di nuovi servizi e integrazione con soluzioni di Intelligenza Artificiale per fidelizzare i propri clienti". Per il futuro, le sfide principali saranno l'evoluzione degli ecosistemi per l'interoperabilità, con Matter in prima fila, e l'arrivo del Data Act, che mira a regolamentare l'accesso ai dati prodotti dagli oggetti smart. Entrando nel dettaglio dei singoli settori:

1. Sicurezza Domestica: con 250 milioni di euro, registra una crescita del 28% rispetto al 2023. L'integrazione con l'AI per rilevare potenziali infrazioni è un trend in forte crescita.

2. Elettrodomestici Smart: con 179 milioni di euro, crescono del 13%. Le partnership tra fornitori di energia e produttori per ottimizzare i consumi in base al costo dell'energia sono sempre più diffuse.

3. Dispositivi per il Risparmio Energetico: con 141 milioni di euro, subiscono una leggera flessione (-5%) a causa della riduzione degli incentivi, ma l'attenzione dei consumatori verso la riduzione dei consumi resta alta.

4. Smart Speaker: con 125 milioni di euro, sono in leggera flessione (-4%), in linea con il trend internazionale. L'integrazione con la GenAI promette di rendere più intuitive le interazioni con gli assistenti vocali. Sul fronte dei consumatori, il 69% degli italiani conosce la Smart Home, il 59% possiede oggetti smart e il 41% li ha connessi alla rete internet di casa. Per gestire la Smart Home, cresce l'uso delle App (+18% vs 2023) e degli assistenti vocali (24%, +4%). Angela Tumino, Direttrice dell'Osservatorio Internet of Things, spiega: "L'App si conferma la principale interfaccia tra utente e i vari dispositivi smart (72%), ma c'è ancora da lavorare sull'integrazione con gli altri device casalinghi".



Guardando al futuro, i consumatori desiderano una casa più sicura (30%), in cui sia possibile interagire comodamente con i dispositivi connessi e programmarne il funzionamento (28%), e in cui si possano controllare i consumi energetici e risparmiare (23%). Infine, un focus sugli incentivi e il risparmio energetico: la "Direttiva Case Green", da recepire entro maggio 2026, impone una riduzione media dell'energia primaria utilizzata negli edifici residenziali rispetto al 2020 di almeno il 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. In questo scenario, le soluzioni Smart Home per il risparmio energetico possono giocare un ruolo fondamentale, contribuendo a ridurre i consumi energetici annuali tra 2.600 e 3.100 GWh/anno in Italia.

