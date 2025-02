Mercato del lavoro: le professioni più richieste nel 2025

Le aziende devono sapersi evolvere per affrontare queste nuove sfide, e Robert Walters le supporta mettendo in contatto le imprese con i migliori talenti e offrendo una visione approfondita del mondo del lavoro. Robert Walters si distingue per la sua presenza globale e la sua esperienza nel recruiting di talenti specializzati in diversi settori, tra cui Finance, Legal & Operations, Engineering & Manufacturing, Technology e Sales & Marketing, aree che stanno vivendo profonde trasformazioni.

Finanza e contabilità: un settore in continua evoluzione

Il recruitment nel settore Finance è uno dei punti di forza di Robert Walters. La digitalizzazione dei processi finanziari e la crescente necessità di analisi strategica basata sui dati stanno spingendo il settore verso un'evoluzione sempre più rapida.

Secondo Papotti, il mercato è sempre più esigente, con una forte domanda di profili che sappiano unire competenze tecniche e capacità di leadership, soprattutto nelle aree di controllo finanziario e auditing. Si stima che il settore finanziario globale crescerà di circa il 4,3% entro il 2025, con la digitalizzazione e l'automazione dei processi finanziari che avranno un ruolo centrale.

Legal: il mercato del compliance in forte espansione

Il settore Legal ha conosciuto una forte espansione negli ultimi anni, grazie all'aumento delle normative globali e alla crescente domanda di professionisti in ambito Compliance. "Il mercato del Compliance è tra i più richiesti e potrebbe crescere fino al 15% entro il 2025, trainato dalle nuove normative sulla protezione dei dati e dalla regolamentazione globale", sottolinea Papotti. Questo settore richiede sempre più formazione, specializzazione e competenze trasversali.

Inoltre, la digitalizzazione del settore legale e l'aumento delle questioni legate alla Corporate Governance stanno ridefinendo il ruolo degli avvocati.

Tech: innovazione e cybersecurity al centro

L'area Technology di Robert Walters copre una vasta gamma di settori, tra cui sviluppo software, cybersecurity, intelligenza artificiale e analisi dati, in un contesto di crescita esponenziale guidato dalla digitalizzazione. Cristina Napoletano, Associate Director e Responsabile delle aree Technology e Sales&Marketing in Robert Walters Italia, afferma che "L’innovazione tecnologica non è più limitata alle aziende puramente tech, ma si sta estendendo anche ai settori tradizionali che cercano di digitalizzare i propri processi. Inoltre, la sicurezza informatica è un tema sempre più centrale: il numero di posizioni aperte in questo ambito potrebbe raggiungere i 3,5 milioni entro il 2025, mentre la carenza di talenti resta una sfida critica".



Engineering: sostenibilità e nuove energie

Il settore Engineering sta vivendo una profonda trasformazione, guidata dall'attenzione alla sostenibilità e alle energie rinnovabili. Secondo Walter Papotti, "il mercato dell'engineering sta attraversando un periodo di grande innovazione, in particolare nel campo delle tecnologie green e delle infrastrutture sostenibili". La richiesta di ingegneri specializzati in energie rinnovabili e automazione è destinata a crescere del 5,5% entro il 2025, riflettendo la necessità globale di adattarsi ai cambiamenti climatici e alla trasformazione industriale. Il gruppo Robert Walters monitora costantemente il mercato, evidenziando due sfide principali per il futuro: l’adattamento al digitale e la crescente necessità di specializzazione. Circa il 70% delle aziende segnala difficoltà nel reperire talenti in settori chiave come IT, Engineering e Finance, sottolineando l’importanza di strategie più mirate per attrarre profili qualificati.



Allo stesso tempo, l’automazione e l’intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo del lavoro, un mondo dove i professionisti devono essere sempre più preparati.