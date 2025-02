Logistica europea 2025: tra incertezze economiche, digitalizzazione e sostenibilità

L'inflazione è scesa al 2,1% alla fine del 2024, ma le supply chain sono ancora vulnerabili a rischi geopolitici, cambiamenti nelle politiche commerciali e una ripresa economica non uniforme nel continente. "La sfida più grande per il settore dei trasporti, che incide sulle condizioni di committenti e vettori, è la stagnazione dell’economia europea e il conseguente calo dei consumi", afferma Bartosz Baca, Head of Product presso DONE Deliveries e membro del board del Polish Supply Management Leaders. Mentre alcuni mercati mostrano segnali incoraggianti, altri continuano a lottare con problemi strutturali, come le pressioni recessive in Germania, le inefficienze infrastrutturali nel Sud Europa e l'aumento generalizzato dei costi. La capacità di adattamento del settore sarà determinante per stabilire se il 2025 segnerà l'inizio di un periodo di stabilità o un ulteriore anno di incertezze.

La digitalizzazione e l'AI (intelligenza artificiale) stanno trasformando radicalmente la logistica. L'AI, l'automazione e la visibilità in tempo reale sono diventate essenziali per rimanere competitivi. Dall'analisi predittiva per l'ottimizzazione dei trasporti alle soluzioni basate sull'AI per migliorare la trasparenza della supply chain, la digitalizzazione non è più un'opzione, ma una necessità imprescindibile. "Il rapido sviluppo dell’AI nel 2025 e la crescente disponibilità di strumenti digitali stanno trasformando radicalmente la gestione dei trasporti. L’automazione di processi come la pianificazione dei percorsi, l’assegnazione dei carichi ai vettori, il monitoraggio dei trasporti e la gestione finanziaria migliora l’efficienza e aiuta a ridurre i costi", spiega Piotr Roczniak, Head of Business Consulting & Data presso CargoON.

Le aziende che non investono in soluzioni logistiche basate sui dati rischiano di perdere terreno, dato che le aspettative dei clienti in termini di velocità, efficienza e flessibilità sono in costante aumento. La chiave per il successo nel 2025 sarà l'integrazione di strumenti basati sull'AI per ottimizzare i processi e pianificare in modo predittivo. Le normative europee in materia di sostenibilità e lavoro impongono alle aziende di rivedere le proprie strategie a lungo termine per garantire la conformità senza compromettere l'efficienza dei costi. In Italia, i nuovi accordi contrattuali stanno modificando le dinamiche della forza lavoro, mentre in Spagna si intensificano le politiche per un trasporto più sostenibile. Tuttavia, la conformità normativa non è sufficiente; è necessario un approccio basato su una maggiore collaborazione tra gli operatori del settore.



"Percepire la catena del valore nella sua interezza, con tutti i membri allineati e collaborativi verso gli stessi obiettivi, consente di sviluppare progetti con un forte potenziale di differenziazione, non … … settore per comprendere come le alleanze strategiche – orizzontali, verticali o trasversali – siano diventate un elemento competitivo di primo livello", sottolinea Oriol Montanyà, UPF Barcelona School of Management. Resilienza della supply chain, innovazione tecnologica e partnership strategiche saranno i pilastri della trasformazione logistica nel 2025. Le aziende che sapranno anticipare e integrare queste tendenze potranno trasformare le sfide in vantaggi competitivi. Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il settore della logistica, un periodo in cui la capacità di adattamento e la visione strategica faranno la differenza tra il successo e l'insuccesso.