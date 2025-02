Google Meet cambia le riunioni con l'aiuto dell'AI, ma gradualmente





Google Meet si prepara a trasformare il modo in cui gestiamo le riunioni online. La piattaforma di videoconferenze sta per introdurre nuove funzionalità basate sull'AI, progettate per semplificare il coordinamento delle attività e il monitoraggio dei progressi dopo ogni incontro virtuale. Il colosso di Mountain View ha svelato un sistema automatizzato che, grazie all'integrazione con Gemini, sarà in grado di generare checklist dettagliate e assegnare compiti specifici al termine di ogni meeting.