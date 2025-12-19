Wall Street sale? L'exploit settimanale del FTSE MIB e le sorprese sui consumatori italiani



In questo settore, le blue chip hanno registrato aumenti significativi. Intesa Sanpaolo è salita dello 0,5%, mentre Generali ha guadagnato l'1,5%. Lo stesso incremento è stato registrato da Monte dei Paschi di Siena (MPS), consolidando il sentiment positivo per le banche. Anche il settore energetico ha contribuito in modo determinante. Eni ha incrementato il suo valore dell'1,1%, supportata dal generale movimento al rialzo dei prezzi del petrolio a livello internazionale. Nel frattempo, Leonardo ha registrato un avanzamento dell'1,9% in un periodo dove le dinamiche geopolitiche, come l'instabilità in Ucraina, continuano a influenzare le valutazioni delle aziende della difesa e dell'aerospazio. Diverse altre società hanno concluso la giornata con forti aumenti, riflettendo un diffuso ottimismo riguardo al FTSE MIB andamento. Tra i guadagni più consistenti si segnalano:

- Saipem, con un rialzo di circa il 2%;

- Ferrari, anch'essa in crescita del 2%;

- TIM, che ha visto le sue azioni aumentare di circa il 2%.



Però, non tutte le performance sono state positive. Alcune aziende hanno registrato dei cali, rappresentando una fase di prese di profitto dopo i recenti rally. Brunello Cucinelli ha ceduto il 2,1% del suo valore. Nello stesso segmento, Tenaris e Moncler hanno archiviato la seduta in perdita, rispettivamente con un -1,5% e un -1,3%. Il quadro macroeconomico domestico ha fornito un supporto, ma anche qualche segnale misto. I dati sulla confidenza consumatori Italia impatto borsa hanno sorpreso positivamente, superando le aspettative del mercato per il mese di dicembre. Questo dato evidenzia una ritrovata ottimismo tra le famiglie italiane, fattore chiave per la spesa e la crescita interna. Ciononostante, la fiducia delle imprese ha mostrato un inatteso indebolimento, calando più di quanto previsto. Questo dato richiede cautela: un calo nel sentiment imprenditoriale potrebbe, nel prossimo futuro, frenare gli investimenti e smorzare l'attuale slancio del mercato azionario. L'andamento sostenuto dell'indice FTSE MIB rimane comunque il messaggio centrale di questa settimana finanziaria a Piazza Affari.



