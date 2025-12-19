La mossa segreta del Black Friday: la classifica eCommerce Italia dicembre 2025





L'analisi della classifica di Dicembre 2025 mette in luce un mercato altamente dinamico, dove i giganti consolidati mantengono la testa, ma le posizioni immediatamente successive sono oggetto di una battaglia continua. Le piattaforme Marketplace dominano la scena italiana.

Ecco i 10 siti di eCommerce più popolari in Italia:

- Amazon (Marketplace) - Temu (Marketplace) - eBay (Marketplace) - Subito (Marketplace) - Booking.Com (Turismo) - Mediaworld (Elettronica) - Apple Store (Elettronica) - Sisal (Scommesse e Casinò) - UniEuro (Elettronica) - Zalando (Moda)

Rispetto al precedente rilevamento, alcune posizioni in vetta mostrano una notevole stabilità. Sia Amazon che Temu e Booking.Com hanno infatti mantenuto la loro collocazione in classifica. Ciononostante, le fluttuazioni non sono mancate: eBay ha guadagnato una posizione, passando dal quarto al terzo posto, e in modo ancora più netto ha accelerato Mediaworld, salito dal nono al sesto posto.



Questo dimostra come gli investimenti strategici pre-festivi possano ribaltare le sorti dei grandi operatori. Però, non tutti i movimenti sono stati positivi. Hanno perso terreno Subito, sceso dal terzo al quarto posto, l'Apple Store, che si è posizionato al settimo dal sesto, e Sisal, passato dalla settima all'ottava posizione.

Il dato più rilevante di questa rilevazione trimestrale è l'evidente impatto del Black Friday, che ha funzionato come catalizzatore per l'accelerazione di crescita per molti operatori. L’effetto si è sentito in modo particolare per i siti specializzati in Elettronica, un settore che storicamente beneficia delle offerte di fine anno. Un altro elemento di spicco per le strategie crescita eCommerce è l’ingresso di una nuova realtà nella Top 20: si tratta di Shop.App, la piattaforma collegata a Shopify.

Le aziende che hanno saputo sfruttare al meglio il periodo del Black Friday, registrando il maggior avanzamento all'interno della Top 100, appartengono a diversi settori merceologici online.



Il balzo in avanti di Kasanova, leader nel settore Casa e Arredamento, è impressionante.

Queste sono le prime dieci aziende per avanzamento in classifica nell’ultimo mese:

- Kasanova (Casa e Arredamento) +63;

- Comet (Elettronica) +48;

- Expert (Elettronica) +44;

- Uniqlo (Moda) +41;

- Terranova (Moda) +33;

- Pandora (Gioielli e Orologi) +33;

- Cisalfa Sport (Sport) +26;

- Dyson (Elettronica) +25;

- Tezenis (Moda) +24;

- Notino (Salute Bellezza) +24.

Per fornire un quadro più completo delle performance digitali B2B e della frammentazione del mercato italiano, l'analisi ha preso in considerazione un campione di 12.135 imprese. Il settore più rappresentato è quello della Moda, con 2.454 aziende analizzate. Seguono con numeri significativi il settore Salute Bellezza, con 1.433 imprese, e quello Alimentare, che conta 1.452 presenze.

Ecco i principali siti di eCommerce in alcuni dei settori chiave, offrendo una panoramica essenziale per comprendere il ranking eCommerce Italia a livello settoriale:

Turismo:

- Booking.Com - Trenitalia - Ryanair

Alimentare:

- Just Eat - Deliveroo - Nespresso

Scommesse e Casinò:

- Sisal - 888 Casinò - Snai

Marketplace:

- Amazon - Temu - eBay

Assicurazioni:

- Prima - UniSalute - Genertel

Moda:

- Zalando - Vinted - Shein

Casa e Arredamento:

- Leroy Merlin - Ikea - Tecnomat

Editoria:

- Feltrinelli - LaFeltrinelli IBS.It - Mondadori Store

Elettronica:

- Mediaworld - Apple Store - UniEuro

Salute Bellezza:

- Douglas - Notino - Sephora

Farmacie:

- Dr Max - Redcare - Farmacia Loreto

Tempo Libero:

- TicketOne - Steam - Vivaticket

Bambini e Giocattoli:

- Lego - Toys Center - Prenatal

Sport:

- Decathlon - Nike - Adidas

Auto e Moto:

- Auto-doc - Autohero - Norauto

Gioielli e Orologi:

- Pandora - Stroili Oro - Swarovski

Animali:

- Zooplus - Arcaplanet - Isola dei Tesori

Questi dati sono cruciali per chi opera nel B2B, fornendo indicatori chiari su quali settori merceologici online stanno investendo maggiormente in visibilità e quali piattaforme stanno guadagnando quote di mercato nell'ecosistema italiano dell'eCommerce.



