La mossa segreta del Black Friday: la classifica eCommerce Italia dicembre 2025

La competizione nel panorama digitale italiano si fa sempre più serrata, definendo le gerarchie del commercio elettronico. L'aggiornamento del ranking eCommerce Italia, stilato da Casaleggio Associati, riflette movimenti significativi nel mese di Dicembre 2025, influenzati pesantemente dalla stagione degli sconti del Black Friday e dalle dinamiche delle performance digitali B2B. Questi dati non sono solo numeri, ma rappresentano l'ossatura delle strategie crescita eCommerce per il prossimo anno. La celebrazione di questi successi è prevista con la quarta edizione degli Ecommerce Italia Awards, che il 28 gennaio 2026 premierà i siti di vendita online più popolari, suddivisi in ben 17 diversi settori merceologici, in un evento esclusivamente online.
L'analisi della classifica di Dicembre 2025 mette in luce un mercato altamente dinamico, dove i giganti consolidati mantengono la testa, ma le posizioni immediatamente successive sono oggetto di una battaglia continua. Le piattaforme Marketplace dominano la scena italiana.
Ecco i 10 siti di eCommerce più popolari in Italia:
- Amazon (Marketplace) - Temu (Marketplace) - eBay (Marketplace) - Subito (Marketplace) - Booking.Com (Turismo) - Mediaworld (Elettronica) - Apple Store (Elettronica) - Sisal (Scommesse e Casinò) - UniEuro (Elettronica) - Zalando (Moda)
Rispetto al precedente rilevamento, alcune posizioni in vetta mostrano una notevole stabilità. Sia Amazon che Temu e Booking.Com hanno infatti mantenuto la loro collocazione in classifica. Ciononostante, le fluttuazioni non sono mancate: eBay ha guadagnato una posizione, passando dal quarto al terzo posto, e in modo ancora più netto ha accelerato Mediaworld, salito dal nono al sesto posto.
Questo dimostra come gli investimenti strategici pre-festivi possano ribaltare le sorti dei grandi operatori. Però, non tutti i movimenti sono stati positivi. Hanno perso terreno Subito, sceso dal terzo al quarto posto, l'Apple Store, che si è posizionato al settimo dal sesto, e Sisal, passato dalla settima all'ottava posizione.
Il dato più rilevante di questa rilevazione trimestrale è l'evidente impatto del Black Friday, che ha funzionato come catalizzatore per l'accelerazione di crescita per molti operatori. L’effetto si è sentito in modo particolare per i siti specializzati in Elettronica, un settore che storicamente beneficia delle offerte di fine anno. Un altro elemento di spicco per le strategie crescita eCommerce è l’ingresso di una nuova realtà nella Top 20: si tratta di Shop.App, la piattaforma collegata a Shopify.
Le aziende che hanno saputo sfruttare al meglio il periodo del Black Friday, registrando il maggior avanzamento all'interno della Top 100, appartengono a diversi settori merceologici online.
Il balzo in avanti di Kasanova, leader nel settore Casa e Arredamento, è impressionante.
Queste sono le prime dieci aziende per avanzamento in classifica nell’ultimo mese:
- Kasanova (Casa e Arredamento) +63;
- Comet (Elettronica) +48;
- Expert (Elettronica) +44;
- Uniqlo (Moda) +41;
- Terranova (Moda) +33;
- Pandora (Gioielli e Orologi) +33;
- Cisalfa Sport (Sport) +26;
- Dyson (Elettronica) +25;
- Tezenis (Moda) +24;
- Notino (Salute Bellezza) +24.
Per fornire un quadro più completo delle performance digitali B2B e della frammentazione del mercato italiano, l'analisi ha preso in considerazione un campione di 12.135 imprese. Il settore più rappresentato è quello della Moda, con 2.454 aziende analizzate. Seguono con numeri significativi il settore Salute Bellezza, con 1.433 imprese, e quello Alimentare, che conta 1.452 presenze.
Ecco i principali siti di eCommerce in alcuni dei settori chiave, offrendo una panoramica essenziale per comprendere il ranking eCommerce Italia a livello settoriale:
Turismo:
- Booking.Com - Trenitalia - Ryanair
Alimentare:
- Just Eat - Deliveroo - Nespresso
Scommesse e Casinò:
- Sisal - 888 Casinò - Snai
Marketplace:
- Amazon - Temu - eBay
Assicurazioni:
- Prima - UniSalute - Genertel
Moda:
- Zalando - Vinted - Shein
Casa e Arredamento:
- Leroy Merlin - Ikea - Tecnomat
Editoria:
- Feltrinelli - LaFeltrinelli IBS.It - Mondadori Store
Elettronica:
- Mediaworld - Apple Store - UniEuro
Salute Bellezza:
- Douglas - Notino - Sephora
Farmacie:
- Dr Max - Redcare - Farmacia Loreto
Tempo Libero:
- TicketOne - Steam - Vivaticket
Bambini e Giocattoli:
- Lego - Toys Center - Prenatal
Sport:
- Decathlon - Nike - Adidas
Auto e Moto:
- Auto-doc - Autohero - Norauto
Gioielli e Orologi:
- Pandora - Stroili Oro - Swarovski
Animali:
- Zooplus - Arcaplanet - Isola dei Tesori
Questi dati sono cruciali per chi opera nel B2B, fornendo indicatori chiari su quali settori merceologici online stanno investendo maggiormente in visibilità e quali piattaforme stanno guadagnando quote di mercato nell'ecosistema italiano dell'eCommerce.
