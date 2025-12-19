La crescita moderata che salverà il business italiano: le proiezioni economiche Italia 2025-2028 di Banca d’Italia



Il contesto globale impone cautela, tra politiche climatiche europee ambiziose e l'ombra persistente delle frizioni commerciali internazionali, ma il motore domestico sembra reggere la pressione.

Nel dettaglio delle previsioni di Banca d’Italia, il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano è atteso crescere dello 0,6% sia nel 2025 sia nel 2026. Nonostante il leggero rallentamento rispetto ai picchi post-pandemici, le prospettive migliorano nel medio termine: la crescita è prevista aumentare allo 0,8% nel 2027 e salire ancora, toccando lo 0,9% nel 2028. Questi numeri, in gran parte confermati rispetto alle precedenti stime, segnalano un lieve ottimismo per il 2027, frutto soprattutto di consumi delle famiglie più dinamici e di un contenimento dell'inflazione superiore alle attese.

Dopo una fase di moderata espansione nel terzo trimestre, l'attività economica italiana è destinata a irrobustirsi a partire dalla fine dell'anno corrente. La spinta arriva primariamente dalla domanda interna. I consumi delle famiglie, in particolare, sono in graduale aumento grazie al recupero del potere d’acquisto, sostenuto dalla crescita dei salari reali e dalla minore incertezza percepita.



Anche il fronte degli investimenti mantiene un ruolo propulsivo. Si prevede che l’espansione prosegua, sebbene a ritmi meno elevati rispetto al recente passato, grazie soprattutto all’iniezione di risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il PNRR è un fattore chiave per la crescita PIL Italia PNRR, fungendo da catalizzatore per gli investimenti in beni strumentali e nel settore delle costruzioni.

Per quanto riguarda il costo della vita, l'istituto centrale prevede che l’inflazione, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), si attesti all’1,7% nel 2025 e scenda all’1,4% nel 2026. L'attenzione delle aziende italiane per le future dinamiche dei costi deve focalizzarsi sul biennio successivo: l’inflazione è vista risalire all’1,6% nel 2027 e raggiungere l’1,9% nel 2028. Questo incremento, nell'ultimo anno dell'orizzonte previsionale, è collegato principalmente all’entrata in vigore del nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione, noto come ETS2.



L’avvio di questo meccanismo, atteso nel 2028 dopo un probabile slittamento, influenzerà i prezzi dell'energia e del trasporto, aspetti fondamentali per l'outlook inflazione aziende italiane.

Meno brillante appare invece il contributo del commercio con l’estero. Le dinamiche commercio estero B2B per l'Italia mostrano una crescita delle esportazioni inferiore rispetto alla domanda mondiale nel 2025 e nel 2026. Questo rallentamento è penalizzato da una combinazione di inasprimenti delle politiche commerciali globali e da una perdita di competitività dovuta all’apprezzamento dell’euro.

Il quadro sul fronte delle vendite all'estero è destinato a migliorare sensibilmente solo nel biennio 2027-2028, quando le vendite torneranno ad accelerare con maggior vigore. Le importazioni, d’altro canto, aumenteranno lungo tutto il quadriennio, spinte in larga parte dalla forte domanda di beni strumentali necessaria per l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR. Nel complesso, l’apporto della domanda estera netta alla crescita rimarrà negativo nel breve periodo e diventerà sostanzialmente neutro sul medio termine, ma il saldo di conto corrente continuerà a mantenersi in attivo, intorno all’1,3 per cento del PIL.



Il mercato del lavoro, intanto, si dimostra resiliente: l’occupazione è vista in crescita costante, sebbene più moderata, e il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere gradualmente, stabilizzandosi intorno al 6% nel 2027 e nel 2028.

Queste proiezioni, benché positive nel complesso, rimangono fortemente condizionate dalle variabili esterne. Banca d’Italia pone l'accento sulla dipendenza dall’evoluzione del quadro internazionale, che è identificato come il principale elemento di rischio. Un irrigidimento delle politiche commerciali tra grandi blocchi economici, per esempio tra Stati Uniti e Cina, potrebbe frenare significativamente l’attività economica, colpendo in modo diretto le esportazioni e riducendo la propensione delle aziende a investire in nuove tecnologie e strutture.

Ulteriori elementi di debolezza potrebbero giungere dai mercati finanziari internazionali. Una correzione significativa a Wall Street o su altre Borse mondiali rischierebbe di innalzare il costo di accesso al credito per le imprese e di peggiorare il clima di fiducia generale tra famiglie e aziende.



Nondimeno, un'azione opposta, come politiche di bilancio più espansive, magari legate all’aumento della spesa per la difesa in Europa, potrebbe rappresentare uno stimolo aggiuntivo per la crescita del PIL italiano.

Anche sul fronte dei prezzi, la situazione è caratterizzata da sviluppi potenzialmente contrastanti. Da un lato, un rallentamento della domanda interna, un rafforzamento dell'euro o un maggiore afflusso di beni a basso costo dall’Asia potrebbero esercitare una pressione deflazionistica. Dall'altro, nuove tensioni geopolitiche o commerciali potrebbero tradursi in nuovi rincari delle materie prime e generare difficoltà lungo le catene globali di approvvigionamento. Questi fattori esterni continuano a rappresentare il più grande punto interrogativo per la stabilità delle proiezioni economiche Italia 2025-2028, richiedendo alle imprese massima flessibilità e una pianificazione strategica attenta, soprattutto per la gestione dei costi futuri e delle dinamiche commercio estero B2B.