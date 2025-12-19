Il segreto del Giappone e l'effetto sulle borse asiatiche: la mossa della Bank of Japan che scuote i mercati





La vendita dello yen è stata la risposta immediata, segno che gli operatori stanno valutando attentamente le prospettive di una stretta più aggressiva. Questo scenario ha fornito un forte impatto tassi interesse sulle borse asiatiche, in particolare nel settore tecnologico.

L’euforia che ha coinvolto i listini asiatici è stata notevole. I principali indici hanno seguito la scia positiva di Wall Street, in parte dovuta agli ottimi risultati del produttore di chip Micron Technology.

Questi i guadagni chiave:

- Il Nikkei in Giappone è salito dell'1,3%;

- La Corea del Sud è cresciuta dello 0,8%;

- Taiwan, ricca di tecnologia, ha registrato un aumento dell'1,3%;

- L'indice più ampio di MSCI per le azioni dell'Asia-Pacifico (escluso il Giappone) ha aggiunto lo 0,7%;

- Le blue chip

- cinesi hanno guadagnato lo 0,6%.

Nel frattempo, la cautela rimane elevata per chi pianifica strategie investimento mercati emergenti. Gli analisti ritengono che i dati macroeconomici giapponesi in arrivo supereranno le aspettative.



Prevedono, infatti, che i tassi di interesse potrebbero salire fino all'1,75% entro il 2027. Questo scenario supera di gran lunga la scommessa attuale dei mercati, i quali si aspettano un solo altro aumento all'1,0% entro il 2026. L'indice dei prezzi al consumo (core CPI) del Giappone è cresciuto al 3,0% su base annua a novembre, mantenendosi in linea con il mese precedente.

Il dollaro è salito dello 0,3% a 156,03 yen, e l'euro ha guadagnato lo 0,3% arrivando a 182,96. I rendimenti dei bond giapponesi a 10 anni si sono mantenuti a 1,975%, appena al di sotto del massimo degli ultimi 18 anni.

Anche oltreoceano l'ottimismo è stato alimentato da un rallentamento a sorpresa nell'inflazione dei prezzi al consumo negli USA, scesa al 2,7%. Certamente, questo dato potrebbe essere distorto dalla chiusura del governo e andrebbe interpretato con cautela. La Federal Reserve (FED) mantiene un approccio misurato, con solo il 58% di possibilità di un taglio dei tassi entro marzo. L’attenzione si sposta sulle decisioni banche centrali e rischio finanziario in Europa.





I segnali provenienti dalle banche centrali europee hanno mostrato livelli di hawkishness

- differenti. La Banca Centrale Europea (BCE) ha mantenuto i tassi fermi al 2,0%. Il tono è stato fermo, suggerendo che il ciclo di allentamento potrebbe essere giunto al termine. Di conseguenza, un taglio da parte della BCE è considerato un evento improbabile per tutto il 2026.

Il percorso della Bank of England (BoE) è stato più diviso. Ha tagliato i tassi come previsto, ma solo dopo un voto estremamente serrato, terminato 5 a 4. I policymaker

- hanno anche espresso cautela sul ritmo futuro dell'allentamento monetario, indicando che un altro taglio completo non è pienamente scontato prima di giugno. Anche le banche centrali di Svezia e Norvegia hanno mantenuto i tassi stabili, anche se quest'ultima ha lasciato aperta la porta a possibili futuri tagli.

Nei mercati delle materie prime, l'oro ha ceduto lo 0,3% scendendo a 4.319 dollari l'oncia, rimanendo sotto il suo picco di ottobre di 4.381 dollari. L'argento ha subito prese di profitto dopo una corsa eccezionale, ciononostante, il palladio e il platino sono rimasti molto richiesti dagli investitori globali.



Nel panorama aziendale, la compagnia cinese proprietaria di TikTok, ByteDance, ha annunciato un accordo con tre grandi investitori per formare una joint venture

- destinata a gestire l'app TikTok negli USA. L'obiettivo è ambizioso: evitare un divieto da parte del governo statunitense.