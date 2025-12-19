Fiducia delle imprese ai massimi a dicembre: i servizi trainano l'economia



L'analisi settoriale chiarisce dove si concentra questa ritrovata spinta. Il motore principale di questa crescita si trova nei servizi di mercato. È qui che l'indice di fiducia ha compiuto il balzo maggiore, incrementando da 97,8 a 100,0. Questo risultato è cruciale per l'economia nazionale, spesso trainata proprio dal terziario e dai settori che alimentano il B2B. Nondimeno, non tutte le aree produttive riflettono lo stesso ottimismo. L'industria, per esempio, ha mostrato un arretramento complessivo, un elemento che richiede un'attenzione particolare da parte degli analisti di mercato. Nel dettaglio settoriale a dicembre 2025 si registra quanto segue:

- I servizi di mercato aumentano significativamente: l'indice sale da 97,8 a 100,0;

- Il commercio al dettaglio resta quasi invariato: l'indice passa da 107,3 a 107,2;

- L'industria mostra segni di contrazione nella manifattura: l'indice scende da 89,5 a 88,4;

- Le costruzioni registrano un calo: l'indice scende da 102,6 a 101,0. Per quanto riguarda i consumatori, il miglioramento è generalizzato.



Le opinioni sulla situazione personale e sulle condizioni correnti hanno guidato la ripresa. Il clima personale è aumentato da 94,5 a 96,4 e il clima corrente è cresciuto da 98,6 a 100,2. Pure le aspettative future appaiono più rosee, con il clima futuro che è salito da 90,2 a 91,6 e quello economico che ha toccato 97,0 da 96,5. Ciononostante, le uniche eccezioni a questo clima di generale ottimismo riguardano le valutazioni sulla situazione economica complessiva dell'Italia e le opinioni sull'opportunità attuale di risparmiare. Approfondendo i dati sulle singole componenti aziendali, si osservano dinamiche miste e settori in chiaroscuro. Nel comparto dei servizi di mercato, tutte le componenti dell'indice sono migliorate, confermando la solidità del trend positivo in atto. Al contrario, il settore manifatturiero affronta un periodo più difficile: tutte le componenti registrano una dinamica negativa. Le imprese di costruzione, invece, offrono un quadro più sfumato. Gli imprenditori del settore valutano positivamente il livello degli ordini e/o i piani di costruzione, giudicandoli in miglioramento rispetto al mese precedente.



Però, le loro previsioni sull'occupazione aziendale indicano una diminuzione attesa per i prossimi mesi. Nel commercio al dettaglio, infine, le aspettative sulle vendite sono in aumento, un dato incoraggiante per il futuro prossimo. Ma le opinioni attuali sulle vendite sono peggiorate e le scorte in magazzino sono giudicate in decumulo. Questo complesso scenario evidenzia l'importanza del settore dei servizi di mercato e la necessità di monitorare attentamente il sentiment complessivo per le aziende che operano in Italia.