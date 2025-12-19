Fatturato industria e servizi: a ottobre -0,5% a valore su mese ma +2,7% a volume su anno



Il calo dei servizi è stato identico, con una flessione congiunturale stimata anch'essa dello 0,5% in valore, accompagnata da una riduzione dei volumi pari allo 0,6%. L'analisi più preoccupante riguarda la performance sui mercati esteri, l’ossigeno vitale per il sistema manifatturiero italiano. Qui la dinamica negativa è stata più marcata:

- Mercato estero: si registra un calo dell’1,3% in valore.

- Mercato estero: si registra una diminuzione dell'1,0% in volume.

Ciononostante, il mercato interno mostra una maggiore resilienza. La flessione qui è stata più contenuta, appena lo 0,2% in valore. Questa resistenza del consumo domestico ha parzialmente mitigato l'impatto della debolezza internazionale. Il settore dei servizi ha registrato le flessioni maggiori nel commercio all'ingrosso, un indicatore chiave per l'andamento vendite B2B ottobre 2025. Il segmento ha segnato un -0,8% in valore e un -0,6% in volume. Guardando i raggruppamenti principali dell'industria, a ottobre la maggior parte dei comparti ha chiuso in negativo, con l'eccezione dei beni di consumo che sono cresciuti dello 0,5% congiunturalmente.



Viceversa, il calo è stato rilevante per:

- I beni strumentali: -1,8%;

- L’energia: -2,4%;

- I beni intermedi: -0,3%.

Questi indici congiunturali commercio all'ingrosso e manifatturieri confermano una pausa nella catena degli investimenti aziendali, dopo mesi di relativa stabilità. Comunque, per comprendere appieno la traiettoria dell'economia, è fondamentale analizzare il periodo su base trimestrale. La visione di lungo periodo offre una prospettiva più ottimistica. Nel complesso del trimestre agosto-ottobre 2025, il fatturato industria e servizi Italia è in crescita, superando il rallentamento estivo. L'industria ha visto un aumento dell’1,0% in valore rispetto al trimestre precedente, mentre i servizi hanno chiuso con un +0,2%.

Il segnale di ripresa strutturale è ancora più evidente nel confronto su base annua. Correggendo i dati per gli effetti di calendario (a ottobre i giorni lavorativi sono stati 23, come nel 2024), il fatturato dell’industria registra un aumento del 1,7% in valore e del 2,7% in volume rispetto a ottobre 2024.



Questa robusta crescita è sostenuta dal mercato interno (+1,8% in valore), ma anche l’export mantiene un ritmo positivo, crescendo dell'1,3% in valore. Questa resilienza annuale è guidata da settori strategici per la crescita aziendale. L'incremento maggiore, tra i raggruppamenti principali, si registra infatti nei beni strumentali che, su base annua, segnano un robusto +4,1% in valore. Questo dato, che evidenzia la persistenza degli investimenti, è cruciale per le imprese fornitrici che operano nel settore B2B. Anche i servizi mantengono un trend tendenziale positivo complessivo (+1,5% in valore), trainati in particolare da un significativo aumento nelle attività immobiliari e negli altri servizi (+3,8% in valore).