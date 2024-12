Wall Street rimbalza, ma l’Europa soffre: la giornata di Borsa di oggi





Dopo una giornata difficile, le borse europee hanno chiuso in forte ribasso, mentre Wall Street ha mostrato un timido recupero. I mercati sono stati influenzati dalle decisioni della FED (Banca Centrale Americana) e da altri fattori economici globali.

In Europa, Piazza Affari è stata la peggiore, con un calo dell’1,78%, chiudendo a 33.787 punti base. Anche gli altri listini europei hanno registrato perdite significative: Francoforte -1,39%, Parigi -1,22%, Londra -1,17%, Madrid -1,51% e Amsterdam -1,55%.

Questi cali sono avvenuti nonostante un tentativo di ripresa da parte di New York.

Negli Stati Uniti, i principali indici, come il Dow Jones, lo S&P 500 e il Nasdaq, hanno aperto la giornata in positivo dopo le pesanti perdite della vigilia. Il Dow Jones, in particolare, ha chiuso ieri la sua decima seduta consecutiva in calo, la peggiore degli ultimi 50 anni. C’è stato però un recupero nel corso della giornata.

Il mercato obbligazionario non è andato meglio. I T-Bond, i titoli di stato americani, hanno visto un calo dei prezzi e un aumento dei rendimenti. Il rendimento del Treasury decennale è salito al 4,562%. Questo è avvenuto dopo le dichiarazioni del presidente della FED, Jerome Powell, che aveva annunciato meno tagli dei tassi di interesse per il 2025 di quanto si aspettasse il mercato.

businesscommunity.it/blog/images/19Dic2024Wall_Street_rimbalza_ma_lEuropa_soffre_la_giornata_di_Borsa_di_oggi' width='300' alt='Wall Street rimbalza, ma l’Europa soffre: la giornata di Borsa di oggi'>

Clicca per ingrandire l'immagine