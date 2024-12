Stipendi in italia: chi guadagna di più e perché, dai dirigenti ai quadri e ai settori





Un recente studio di Odm Consulting, basato su un campione di 1.400 aziende italiane, rivela importanti differenze salariali tra diversi ruoli e settori. I dati evidenziano che i dipendenti del settore finanziario, in particolare i dirigenti, godono degli stipendi più alti nel paese. Questo, anche considerando solo la retribuzione base annuale.

Nello specifico, i dirigenti finanziari guadagnano in media 138.777 euro all'anno, superando del 15% la media generale di 120.562 euro.

Gli impiegati finanziari, invece, si attestano sui 39.831 euro annui, il 12% in più rispetto alla media di 35.563 euro. Miriam Quarti, esperta in risorse umane di Odm Consulting, sottolinea come la retribuzione base possa variare a seconda delle dimensioni aziendali, della zona geografica e del settore.

Passando ai quadri, la retribuzione media è di 68.462 euro, il 7,6% in più della media generale di 63.631 euro. Gli operai, invece, percepiscono 29.674 euro, il 4,1% in più rispetto alla media di 28.497 euro. La differenza tra i guadagni è notevole: i dirigenti guadagnano circa 19.000 euro in più rispetto agli operai, 10 volte in più rispetto agli impiegati e quattro volte rispetto ai quadri.

Le differenze per settore e aree geografiche

Il settore con gli stipendi più elevati per i dirigenti è il commercio, con 125.

In generale, _"si è verificata l'inversione di tendenza auspicata lo scorso anno, con una crescita media delle retribuzioni superiore all'inflazione"_ conclude Miriam Quarti.