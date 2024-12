Private equity, un anno di luci e ombre in Italia





Il 2024 mostra un quadro contrastante per il private equity in Italia. Nonostante un aumento degli investimenti sia nelle PMI che nelle startup, gli investitori non sembrano del tutto convinti. Nel primo semestre, le PMI hanno visto investimenti per 370 milioni di euro, un aumento del 76% rispetto al 2023. Le startup hanno raccolto 1.108 milioni di euro nei primi nove mesi, con 246 round di investimento completati, in crescita rispetto all'anno precedente. Questi dati provengono da AIFI, l'associazione italiana del private equity, in collaborazione con PwC Italia e l'Osservatorio trimestrale Growth Capital.

“È bene non farsi ingannare da questi numeri che sono totalmente insufficienti per il nostro Paese”, afferma Giovanna Voltolina, esperta di investimenti mid-cap. Analizzando i report, si nota che solo 23 operazioni di aumento di capitale sono state realizzate nel semestre, a fronte di un mercato di PMI con oltre 210.000 aziende con più di 10 dipendenti. “È chiaro come 23 operazioni fatte in un semestre siano una goccia nel mare”, sottolinea Voltolina.

Un 2025 senza miglioramenti per il private equity

Voltolina non prevede miglioramenti per il 2025 nel settore del private equity italiano. Le aziende italiane necessitano di investimenti significativi per crescere e competere. Come sottolineato da Mario Draghi, ex presidente della BCE, è necessario puntare su innovazione e tecnologie avanzate per aumentare la produttività.

businesscommunity.it/blog/images/19Dic2024Private_equity_un_anno_di_luci_e_ombre_in_Italia' width='300' alt='Private equity, un anno di luci e ombre in Italia'>

Clicca per ingrandire l'immagine