Nuovi modelli per l'intelligenza artificiale: dagli Emirati Arabi Uniti arriva Falcon 3





Il Technology Innovation Institute (TII) di Abu Dhabi, ha lanciato Falcon 3, un modello di intelligenza artificiale (AI) open-source. Questa nuova versione punta a rendere l'AI avanzata accessibile a tutti, anche su dispositivi meno potenti come i computer portatili. Falcon 3 si distingue per la sua capacità di ragionamento e precisione, diventando un modello di AI più potente e facile da usare. _“Il nostro impegno nella ricerca pionieristica e nell’attrarre i talenti migliori è culminato nello sviluppo di Falcon 3,”_ ha affermato il TII.

Questo modello è stato addestrato su una quantità enorme di dati, ben 14 trilioni di token, più del doppio rispetto alla versione precedente. Questa quantità di informazioni ha permesso a Falcon 3 di superare molti altri modelli nei test di performance. Infatti, si è classificato tra i primi al mondo ad operare con una sola GPU, un tipo di processore usato per l’AI. Falcon 3 ha raggiunto la prima posizione nella classifica di Hugging Face, una piattaforma che valuta i modelli di AI, superando anche modelli simili di Meta, come Llama. Il modello Falcon 3-10B è il migliore nella sua categoria, con prestazioni superiori a tutti i modelli con meno di 13 miliardi di parametri. Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (ATRC), ha sottolineato l’importanza di rendere l’AI accessibile a tutti: _“Il nostro impegno costante per garantire l’accesso a questi potenti strumenti da parte di tutti e ovunque, riflette la nostra passione per l’eguaglianza globale e l’innovazione inclusiva”.

Falcon 3 può essere scaricato da Hugging Face e dal sito FalconLLM.TII.ae, dove si trovano anche i dettagli dei test di performance.

Il TII offre anche Falcon Playground, un ambiente per provare Falcon 3 prima del rilascio ufficiale. Falcon 3 utilizza la licenza TII Falcon, una licenza open-source che promuove un uso responsabile dell'AI. All'inizio del 2025, arriveranno nuovi modelli Falcon 3 con funzionalità multimodali, ovvero capaci di gestire testo, immagini, video e audio.