Natale a tavola: ecco quanto spenderanno gli italiani (e al Sud più che al Nord)





Le festività natalizie sono un momento di gioia e condivisione. Quest'anno, gli italiani spenderanno in media 83 euro a testa per i pasti natalizi, secondo un'indagine di Facile.it e EMG Different. Questo si traduce in una spesa totale stimata di oltre 3 miliardi e mezzo di euro.

Ma chi spenderà di più e chi di meno? L'indagine ha rivelato che gli over 65 sono i più generosi, con una spesa media di 149 euro. Probabilmente, questo è dovuto al fatto che spesso offrono il pasto a figli e nipoti. A livello geografico, il Sud e le Isole si distinguono con una spesa media di 115 euro, quasi il doppio rispetto al Nord Est (61 euro) e al Nord Ovest (68 euro).

Il Centro Italia si colloca in una posizione intermedia con 71 euro.

Rispetto al 2023, il 25% degli intervistati prevede di spendere di più per i pranzi e le cene di Natale. Questa percentuale sale al 32% tra i giovani di 18-34 anni e addirittura al 43% nel Centro Italia.

"Un numero significativo, segno dell'aumento dei costi della vita", afferma Facile.it. Tuttavia, oltre 2 milioni di persone spenderanno meno rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa dell'aumento dei costi quotidiani. Nonostante le difficoltà economiche, l'1% degli intervistati ha ammesso di ricorrere a un prestito personale per non rinunciare al pranzo o al cenone di Natale.

Spesa media per fasce d'età

Ecco un dettaglio della spesa media per fasce d'età:

18-24 anni: 67 €

25-34 anni: 63 €

35-44 anni: 54 €

45-54 anni: 68 €

55-64 anni: 47 €

65-74 anni: 149 €

Media nazionale: 83 €

Spesa media per area geografica

Ecco un dettaglio della spesa media per area geografica:

Nord Est: 61 €

Nord Ovest: 68 €

Centro: 71 €

Sud/Isole: 115 €

Media nazionale: 83 €