Mercati asiatici in calo dopo le mosse della FED e della Banca del Giappone





I mercati azionari asiatici hanno subito un calo e il dollaro si è rafforzato giovedì, raggiungendo quasi il massimo degli ultimi due anni. Questo è avvenuto dopo che la Federal Reserve (FED) statunitense ha segnalato che rallenterà il ritmo dei tagli ai tassi di interesse nel prossimo anno. Allo stesso tempo, lo yen è diminuito dopo che la Banca del Giappone (BOJ) ha deciso di mantenere i tassi invariati.

La decisione della FED ha spinto al ribasso Wall Street.

Di conseguenza, anche i mercati asiatici hanno seguito questa tendenza. L'indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è sceso dell'1,6%. I titoli tecnologici di Taiwan sono diminuiti dell'1,2%, mentre quelli australiani sono calati di quasi il 2%. Il Dow Jones Industrial Average aveva già subito un calo di oltre 1.000 punti il giorno precedente.

Il pessimismo si è esteso anche all'Europa, con i futures Eurostoxx 50 in calo dell'1,5%, i futures DAX tedeschi dell'1,2% e i futures FTSE in diminuzione dell'1%.

Lo yen ha raggiunto il minimo di un mese, a 155,48 per dollaro, dopo la decisione della BOJ di mantenere i tassi invariati, come previsto. La valuta giapponese è stata scambiata intorno a 155,3 per dollaro, vicino al limite inferiore dell'intervallo in cui si è mossa quest'anno, a causa della forza del dollaro e dell'ampio divario dei tassi di interesse.

Il rendimento dei titoli di stato USA a 10 anni ha toccato il massimo da sette mesi, al 4,524%.

Nel settore delle criptovalute, il bitcoin è sceso brevemente sotto i 100.000 dollari dopo che Powell ha dichiarato che la banca centrale statunitense non ha intenzione di accumulare grandi quantità di bitcoin. L'oro è salito dello 0,8% a 2.609 dollari l'oncia, mentre i prezzi del petrolio sono diminuiti a causa dei timori sulla domanda.