Le tendenze 7 della customer experience nel 2025





Ecco l'opinione di Matteo Cremaschi, Head of SAP Customer Experience Sales, SAP Italia in relazione alle tendenze della Customer Experience nel 2025.

Negli ultimi anni, il modo in cui acquistiamo e vendiamo è cambiato notevolmente. Nonostante ciò, le aspettative dei clienti rimangono costanti: desiderano un'ottima esperienza, sia nel B2B che nel B2C. Un'esperienza negativa può spingere i clienti a cambiare marca, e non esiteranno a condividerlo con amici e sui social media.

Nessuna azienda può permettersi una tale pubblicità negativa. Le tendenze della Customer Experience (CX) per il 2025 riflettono proprio questo.

Secondo il US Customer Experience Index di Forrester, la qualità della CX ha toccato il punto più basso nel 2024. Questo calo è dovuto a diversi fattori, tra cui esperienze poco fluide, deludenti interazioni digitali con i chatbot, e preoccupazioni economiche dei consumatori. Questo scenario mette a rischio molti marchi. Come stanno reagendo le aziende? Ecco le principali tendenze della Customer Experience nel 2025.

1. Programmi di fidelizzazione potenziati: Acquisire e mantenere i clienti è una sfida. I programmi fedeltà, che offrono sconti e vantaggi, incentivano i clienti a tornare. L'aspetto positivo è che creano un senso di comunità, sono facili da usare e fanno sentire le persone speciali.

Cordialità: Comunicazioni e interazioni positive favoriscono connessioni solide.

Tocco umano: La combinazione di automazione e interazioni umane personalizza l'esperienza, facendo sentire i clienti ascoltati.

Una buona CX è fondamentale per il successo aziendale. Un sondaggio IDC ha rivelato che per un terzo dei leader aziendali, migliorare la soddisfazione del cliente è una priorità. Sfruttando i dati dei clienti e le tecnologie avanzate, in particolare l’AI, le aziende possono creare relazioni durature e favorire la crescita sostenibile.