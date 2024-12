L'unione di Nissan e Honda è a rischio: si è intromessa Foxconn (sì, quella dei processori)





Nel mondo delle auto, Nissan e Honda, due grandi aziende giapponesi, stanno valutando una possibile fusione. Quest'unione creerebbe un gigante del settore, pronto a sfidare la concorrenza, soprattutto nel campo delle auto elettriche, dove i produttori cinesi stanno crescendo molto. Però, c'è un altro protagonista in gioco: Foxconn, un'azienda di Taiwan molto conosciuta per produrre l'iPhone.

Foxconn sta cercando di acquistare una parte di Nissan dalla sua attuale azionista, la francese Renault.

Questo interesse di Foxconn potrebbe cambiare le carte in tavola e creare problemi per l'accordo tra Nissan e Honda.

Una possibile fusione giapponese

Nissan e Honda hanno iniziato a collaborare nel 2023 con l'obiettivo di diventare un gruppo molto forte, vendendo più di 8 milioni di auto all'anno. Questa unione rafforzerebbe la loro posizione nel mercato delle auto elettriche e dei software avanzati. Anche Mitsubishi Motors, che ha una piccola quota in Nissan, potrebbe unirsi a questo progetto.

Nonostante questa ambizione, Nissan sta attraversando un momento difficile. Ha avuto dei problemi con la sua strategia di auto ibride, i suoi profitti sono crollati e ha dovuto tagliare 9000 posti di lavoro. In questo scenario entra in gioco Foxconn, interessata a comprare la parte di Nissan posseduta da Renault, circa il 36% del marchio giapponese.

2) Mercato giapponese: acquisire una quota in Nissan rappresenterebbe un modo per entrare nel mercato giapponese, che è sempre stato difficile per le aziende straniere.

3) Influenza strategica: con una quota in Nissan, Foxconn potrebbe influenzare le decisioni future del gruppo, inclusa la possibile fusione con Honda.

Questo insieme di interessi e strategie mostra quanto sia importante il settore delle auto elettriche e quanto sia diventata intensa la competizione mondiale per il controllo di tecnologie e mercati chiave.