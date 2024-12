L'intelligenza artificiale nell'Unione Europea: tendenze 2024 e analisi da LinkedIn





Il mondo del lavoro è cambiato molto negli ultimi anni. Ora, le nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale (AI) e l'intelligenza artificiale generativa (GAI), stanno per portare cambiamenti ancora più grandi, a una velocità mai vista prima. Mentre il potenziale di queste tecnologie diventa più chiaro, governi e aziende sentono il bisogno di restare al passo con questo sviluppo rapido.

L'obiettivo principale del mandato politico europeo 2024-2029 è aumentare la competitività e la prosperità economica.

In questo contesto, i politici si concentrano sul rafforzamento delle capacità europee nelle nuove tecnologie. Queste tecnologie, inclusa l'AI, possono aumentare l'innovazione e la produttività in vari settori economici. Le prossime iniziative della Commissione Europea, come la strategia "Apply AI" e l'iniziativa "AI Factories", mirano ad accelerare l'uso dell'AI nelle aziende, favorendo applicazioni che migliorano la competitività e la produttività.

L'Europa, però, deve affrontare sfide importanti per raggiungere questi obiettivi. Il recente rapporto di Mario Draghi sul futuro della competitività dell'UE ha sottolineato i grandi vantaggi che l'AI può portare all'economia europea. Allo stesso tempo, il rapporto ha riconosciuto le notevoli lacune europee nelle competenze digitali, che ostacolano la digitalizzazione e limitano la capacità di beneficiare di queste nuove tecnologie, indicando che il 42% degli europei non ha competenze digitali di base, compreso il 37% di coloro che lavorano.