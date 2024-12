I prezzi delle case in Italia continuano a salire anche nel terzo trimestre 2024





Il mercato immobiliare italiano mostra un'interessante svolta. I prezzi delle case continuano a salire, mostrando un'accelerazione nel terzo trimestre del 2024. Questo dato consolida una tendenza positiva iniziata cinque anni fa. Secondo stime preliminari, l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB), ovvero il costo delle case acquistate per viverci o come investimento, è aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. C'è anche un aumento del 3,9% se paragonato allo stesso periodo del 2023. Questo è un miglioramento notevole rispetto al +2,9% del secondo trimestre.

La crescita dei prezzi è spinta principalmente dalle case nuove. I loro costi sono aumentati dell'8,8% in un anno, un'accelerazione rispetto al +8,1% del trimestre precedente. Anche le case già esistenti sono in crescita, con un +2,8%, migliorando rispetto al +1,8% del secondo trimestre. Non solo i prezzi stanno aumentando. Anche il numero di case compravendute è in ripresa. I volumi di compravendita sono aumentati del 2,7% in un anno, rispetto al +1,2% del trimestre precedente. Queste informazioni provengono dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Se guardiamo al trimestre, i prezzi delle case nuove sono aumentati del 2,2%, mentre quelle esistenti dello 0,6%. In media, nei primi tre trimestri del 2024, i prezzi delle abitazioni sono saliti del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le case nuove sono aumentate del 7,4%, mentre quelle esistenti dell'1,8%.

L'indice IPAB per il 2024 si attesta al +3,1%. Le case nuove mostrano una crescita del +6,8%, mentre quelle esistenti un +2,3%. Questo significa che, in generale, le case nuove stanno diventando significativamente più costose. Il terzo trimestre del 2024 conferma una fase di ripresa accelerata nel mercato immobiliare italiano. La crescita è sostenuta sia dall'aumento delle compravendite sia dall'incremento dei prezzi, in particolare per le case nuove. *“Il mercato immobiliare sta vivendo una fase dinamica, con prezzi e compravendite in aumento, soprattutto per le nuove costruzioni”*.