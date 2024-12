Gas: nuovo balzo in avanti dopo le parole di Zelensky





Il prezzo del gas naturale è aumentato significativamente, raggiungendo i 43,08 euro per megawattora (MWh) sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Questo è il terzo aumento da lunedì, quando il prezzo era sceso a un minimo di 40,27 euro.

I contratti future, ovvero gli accordi per la consegna futura di gas, per il mese di gennaio hanno visto un incremento del 5,05%. Questo rialzo è stato innescato dalle dichiarazioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Egli ha escluso la possibilità di rinnovare l'accordo con la Russia per il transito del gas attraverso l'Ucraina, un accordo che scade alla fine del mese.

Dall'estate, sono in corso trattative tra l'Ucraina, l'Unione Europea (UE) e l'Azerbaigian. L'obiettivo è permettere a Baku, la capitale dell'Azerbaigian, di acquistare il gas russo per poi rivenderlo ai paesi europei. Il gas, in questo scenario, passerebbe comunque attraverso l'Ucraina. Si cerca una soluzione per continuare a fornire gas all'Europa, nonostante le tensioni geopolitiche.