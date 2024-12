Fed taglia i tassi, i mercati si dimostrano fragili, quali sono i motivi?





La FED, la Banca Centrale degli Stati Uniti, ha deciso di abbassare i tassi di interesse di 25 punti base durante la sua ultima riunione del 2024. Questa mossa, sebbene fosse ampiamente prevista dagli analisti, ha scatenato una reazione negativa da parte dei mercati finanziari, che hanno subito un forte calo.

Molti esperti avevano messo in guardia sui possibili rischi di un taglio dei tassi. Secondo alcuni, la FED avrebbe dovuto mantenere i tassi invariati. I dati recenti sull'inflazione mostrano un andamento preoccupante.

In particolare, i prezzi alla produzione (PPI) sono saliti al 3%, superando i prezzi al consumo (2,7%). Questo fenomeno, che non si verificava dall'inizio del 2021, potrebbe indicare un'inflazione persistente.

Un'altra ragione per mantenere i tassi invariati era la necessità di avere più margini di manovra per il 2025. La FED ha già annunciato che nel prossimo anno ci saranno al massimo due ulteriori tagli dei tassi. La preoccupazione è che riducendo troppo presto i tassi, si limitino le opzioni future per reagire a eventuali nuove difficoltà economiche. Un taglio adesso potrebbe innescare conseguenze non valutate.

Inoltre, i rendimenti dei titoli di Stato americani a lungo termine sono in aumento da quando la FED ha iniziato a ridurre i tassi a metà settembre. Questo trend potrebbe intensificarsi con ulteriori tagli del costo del denaro.

La scelta di lasciare i tassi invariati, quindi, era forse l'opzione più prudente e ragionevole, come sottolineato da alcuni analisti.