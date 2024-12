Digitalizzazione delle PMI: l'Italia è fanalino di coda





Un nuovo studio di Webidoo, azienda specializzata nella trasformazione digitale, rivela un quadro preoccupante per le piccole e medie imprese (PMI) italiane. Il rapporto "SME Digital Growth Index 2024" mostra come l'Italia sia scivolata al 21° posto in Europa, con un punteggio del 36,1%, ben al di sotto della media UE del 40,2%. Questo significa che il nostro Paese sta digitalizzando le sue imprese più lentamente rispetto ad altri, e il divario con i leader europei è in aumento.

Cosa misura l'indice?

L'indice SME Digital Growth IndeX, creato da Webidoo Insight Lab, valuta la digitalizzazione delle PMI in base a cinque fattori chiave: presenza online, commercio digitale (e-commerce), infrastruttura tecnologica, ricerca e innovazione, e competenze digitali.

Questi elementi sono fondamentali per capire quanto le imprese siano pronte per il futuro digitale.

Il nord Europa guida la classifica

I paesi del Nord Europa continuano a primeggiare. La Danimarca è al primo posto con il 63,4%, seguita da Malta (60,1%) e Svezia (59,2%). All'opposto, Romania, Bulgaria e Slovacchia sono in fondo alla classifica, con punteggi decisamente inferiori. Questa differenza tra Nord e Sud Europa evidenzia la necessità di azioni mirate per colmare il divario.

L'italia arranca nella digitalizzazione

Il report mostra segnali di rallentamento per l'Italia, specialmente in alcune aree critiche. Solo il 18,5% delle PMI italiane usa l'e-commerce, contro il 22,2% della media UE. Paesi come la Lituania (38,3%) e la Svezia (37,1%) fanno molto meglio.

Cosa fare per migliorare?

Secondo Giovanni Farese, General Manager di Webidoo SpA, l'Italia deve investire seriamente nella presenza digitale, nell'e-commerce e nelle tecnologie avanzate, come l'AI. Per crescere e competere, le PMI italiane hanno bisogno di rafforzare le loro competenze digitali e sfruttare le opportunità offerte dal commercio internazionale. Il futuro del nostro sistema economico dipende anche dalla velocità e dall'efficacia con cui le nostre imprese saranno in grado di affrontare la trasformazione digitale.