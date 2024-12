Cosa significa l'arrivo di Trump per l'economia globale e come tutti si stanno già preparando





La settimana appena trascorsa ha segnato l'inizio di una nuova fase per l'economia mondiale, in vista dell'insediamento della nuova amministrazione Trump. La Federal Reserve (FED) statunitense ha indicato un minor numero di tagli dei tassi di interesse, in Canada si è dimesso un ministro per disaccordi sulla gestione dei possibili dazi e c'è stata un'attenzione maggiore verso le criptovalute.

La FED ha ridotto i tassi come previsto, ma le riunioni delle banche centrali di tutto il mondo, da Ottawa a Francoforte, da Tokyo a Londra, hanno mostrato un'elevata incertezza in vista dell'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.

I funzionari della FED non solo hanno ridotto le proiezioni sui tagli dei tassi a causa dell'inflazione persistente, ma il presidente Jerome Powell ha detto che alcuni stavano valutando come le tariffe, le riduzioni fiscali e le restrizioni sull'immigrazione volute da Trump potrebbero influenzare la politica monetaria.

I banchieri centrali statunitensi hanno previsto una crescita maggiore per il prossimo anno, ma anche un'inflazione più alta. Powell ha ripetutamente esortato alla "cautela" riguardo ulteriori tagli dei tassi, causando un calo dei prezzi delle azioni e una revisione delle stime del mercato per un allentamento della politica monetaria. Ora si prevede solo un singolo taglio dei tassi da parte della FED nel 2025.

"Alcune persone hanno iniziato a incorporare stime preliminari degli effetti economici delle politiche nelle loro previsioni", ha affermato Powell, sottolineando come l'incertezza legata alle politiche di Trump abbia influito sulle decisioni.