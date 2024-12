Banche italiane e l'AI: il 2025 sarà l'anno dell'integrazione dell'AI generativa





Cosa sta succedendo nel mondo bancario italiano con l'arrivo dell'AI? Un recente studio rivela che l'88% delle banche italiane avrà una strategia per l'Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) entro il 2025. Questo dato suggerisce un'adozione rapida e diffusa di questa tecnologia. Ma cosa significa in pratica?

La ricerca, condotta da ABI Lab con il supporto di Deloitte, ha coinvolto 16 importanti istituti di credito italiani.

È emerso che l'80% di queste banche considera la GenAI parte di una strategia più ampia per lo sviluppo dell'AI. Questo non è solo un esperimento, ma un vero e proprio cambiamento nel modo in cui le banche operano.

Secondo Paolo Gianturco di Deloitte, la GenAI apre nuove opportunità. Si va dall' *iper-personalizzazione dei servizi* al miglioramento dell'efficienza interna. Per sfruttare appieno questi vantaggi, le banche non devono solo adottare nuove tecnologie, ma anche ripensare le proprie strutture e offerte.

La GenAI in fase di sperimentazione: dove siamo oggi?

Attualmente, il 69% delle banche italiane sta sperimentando progetti GenAI. Sei banche su dieci hanno già progetti di AI in produzione. Questo indica che le banche stanno passando dalla teoria alla pratica, con un focus particolare sulla GenAI.

Le attività con coinvolgimento del cliente finale sono ancora in fase di studio. In sintesi, le banche stanno investendo nell'AI, soprattutto nella GenAI, per migliorare l'efficienza interna e i servizi ai clienti.