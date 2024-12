Assicurazioni nel 2025: le 10 tendenze del 2025 secondo SAS





Il settore assicurativo sta per affrontare una trasformazione radicale. Le sfide globali, come il cambiamento climatico e le dinamiche economiche, spingono le compagnie ad adottare nuove tecnologie, con l'obiettivo di ristabilire la fiducia dei consumatori e delle autorità di regolamentazione. Secondo gli esperti di SAS, le aziende più innovative saranno in grado di superare queste sfide con maggiore efficienza e rapidità.

Ecco le 10 tendenze che plasmeranno il settore nel prossimo futuro:

Omni-policy: una polizza per tutto. Entro il 2025, potremmo vedere l'introduzione di polizze uniche, gestite da AI, che coprono ogni tipo di rischio con un solo premio.

Questa innovazione mira a semplificare l'accesso alla protezione assicurativa, rendendola globale e sempre disponibile.

Il prezzo della privacy. Nel 2025, diventerà comune offrire sconti sulle polizze in cambio della condivisione di dati personali. Ad esempio, informazioni sulla salute o sulle abitudini di guida potrebbero ridurre i costi assicurativi. Questo scenario solleva una domanda cruciale: è giusto dare un valore alla privacy?

Salute condivisa. L'utilizzo di dispositivi indossabili, come ECG e tracker dello stress, permetterà alle assicurazioni di prevedere meglio i rischi legati alla salute. Alcune aziende già offrono incentivi ai clienti che usano questi strumenti. Tuttavia, sarà fondamentale affrontare le questioni etiche legate alla protezione dei dati.

Ecosistemi tecnologici. Le compagnie assicurative collaboreranno con aziende di altri settori per creare offerte integrate.

Secondo Alena Tsishchanka di SAS, il 2025 sarà un anno cruciale per il settore, in cui l'innovazione tecnologica e le sfide globali si incontreranno. La capacità di trovare un equilibrio tra progresso, rispetto delle normative e responsabilità etica sarà fondamentale per il futuro del settore.