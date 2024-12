Apple cerca partner in cina per l’AI: cosa sta succedendo?





Secondo voci, Apple starebbe negoziando con Tencent e ByteDance per integrare i loro modelli di AI negli iPhone venduti in Cina.

Questa mossa arriva dopo il lancio, avvenuto questo mese, dell'integrazione di ChatGPT di OpenAI nei suoi dispositivi. Tale integrazione, denominata Apple Intelligence, consente all'assistente vocale Siri di sfruttare le capacità del chatbot per rispondere a domande riguardanti foto e documenti, come presentazioni.

Bisogna tenere presente che OpenAI e quindi ChatGPT non sono disponibile in Cina, ma sono i partner dell'Apple Intelligence negli altri paesi (zone UE per ora ancora esclusa).

Le normative cinesi richiedono che i servizi di AI generativa ottengano l'approvazione del governo prima del rilascio pubblico. Per questo motivo, Apple deve cercare partner locali per le sue funzioni di AI, in un momento in cui la sua quota di mercato nel paese è in calo. Le discussioni con Tencent e ByteDance sono ancora in fase iniziale. Si cerca un modello di AI cinese da integrare.

Un eventuale accordo potrebbe rappresentare un importante successo per il partner scelto da Apple nel mercato dell'AI cinese. Questo mercato è sempre più competitivo, con decine di grandi modelli linguistici lanciati da aziende tecnologiche e startup. Tra questi, spiccano Doubao di ByteDance, Hunyuan di Tencent e Ernie di Baidu.

Il colosso americano è in un momento molto delicato, la scelta della tecnologia cinese giusta è fondamentale per le sorti del mercato in Cina. Le pressioni della concorrenza si fanno sempre più sentite e l'AI sembra essere la nuova frontiera tecnologica da conquistare.