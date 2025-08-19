Unipol svela risultati semestrali eccezionali: ecco i numeri che fanno volare il mercato assicurativo



È un dato che svetta nettamente rispetto ai 632 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024. Questo testimonia una gestione efficace e scelte mirate. Parimenti, l’utile netto consolidato reported si è fissato a 622 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 12,1% rispetto ai 555 milioni di euro del 30 giugno 2024. Questo risultato considera il contributo al consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre del 2025. Per l'azienda assicurativa, il risultato netto ha raggiunto i 740 milioni. Un balzo del 30,2% rispetto ai 568 milioni del primo semestre 2024. Sono numeri che parlano chiaro di una ripresa vigorosa.

Un altro dato saliente che sottolinea la vitalità del Gruppo Unipol è la raccolta diretta assicurativa. Nei primi sei mesi del 2025, al lordo delle cessioni in riassicurazione, ha toccato quota 9.171 milioni di euro. È una crescita consistente, pari al 12,3%. Nel 2024, gli incassi si erano fermati a 8.165 milioni di euro. Questo indicatore fondamentale riflette la capacità di Unipol di attrarre e fidelizzare clienti.



Consolida, inoltre, la sua posizione di rilievo nel panorama assicurativo italiano.

L'andamento prevedibile della gestione suggerisce una continuità della spinta positiva. La società guidata da Carlo Cimbri ha fatto sapere che le attività del business assicurativo hanno proseguito regolarmente anche nel mese di luglio, senza evidenziare eventi di particolare rilevanza che possano alterare il quadro favorevole. Le principali azioni previste nel Piano Strategico 2025-2027 sono in pieno svolgimento, e ci si aspetta che i loro effetti benefici si manifestino progressivamente nei prossimi trimestri. Questa prospettiva rafforza l'immagine di un Gruppo Unipol orientato alla crescita e alla stabilità, pronto a cogliere nuove opportunità sul mercato.