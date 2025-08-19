Un inatteso cambio di rotta a Washington ridisegna gli orizzonti per l'Ucraina e i mercati



Questo segnale di distensione è stato evidente fin dai dettagli più sottili: Zelenskiy ha abbandonato l'abituale tenuta militare in favore di un abito scuro, un cambiamento che il presidente Trump ha pubblicamente elogiato, sottolineando la positività del momento. La dichiarazione di Zelenskiy, "il migliore dei nostri incontri", ha fatto eco al commento di Trump, che ha assicurato il sostegno degli Stati Uniti per garantire la sicurezza dell'Ucraina in qualsiasi accordo volto a porre fine al conflitto in Ucraina. Questo ritrovato spirito di cooperazione ha generato un contagioso entusiasmo, che si è diffuso ben oltre i confini della Casa Bianca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito l'incontro tra Trump, Zelenskiy e gli altri partner europei un grande successo. Similmente, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso che le sue aspettative per il raduno sono state ampiamente superate.



Persino la Russia ha riconosciuto la portata di questi dialoghi. L'inviato speciale per gli investimenti e la cooperazione economica, Kirill Dmitriev, ha infatti descritto la giornata come un "importante giorno di diplomazia". Questa convergenza di opinioni tra le parti coinvolte sottolinea la crescente urgenza di trovare una soluzione a un conflitto che da oltre tre anni getta un'ombra pesante sull'intera regione. La tensione prolungata ha influenzato negativamente i mercati finanziari globali, come dimostrato dalla flessione degli indici principali nel 2022, immediatamente successiva all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Nonostante un andamento prevalentemente piatto sui mercati asiatici, i future azionari europei hanno mostrato un certo vigore. I future sull'Euro Stoxx 50, così come quelli sul DAX tedesco e sui contratti FTSE, hanno registrato rialzi intorno allo 0,2%. Ciò suggerisce che, mentre gli operatori di mercato continuano a monitorare gli sviluppi geopolitici, una parte crescente della loro attenzione si sposta verso gli eventi imminenti sul fronte della politica monetaria.



L'imminente simposio di Jackson Hole, previsto dal 21 al 23 agosto, è al centro di queste speculazioni. L'appuntamento annuale vedrà il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, pronunciare un discorso chiave sulle prospettive economiche globali e sul quadro della politica monetaria della banca centrale. Le aspettative per un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed sono elevate: i mercati monetari indicano una probabilità dell'83,6% di una riduzione di un quarto di punto in occasione della riunione del 17 settembre, secondo i dati del CME FedWatch. A testimonianza di questa attesa, la governatrice della Fed, Michelle Bowman, una delle due voci dissenzienti a favore di un taglio dei tassi nella riunione del mese scorso, terrà un suo discorso. Questi sviluppi mettono in luce come la speranza per la pace in Ucraina e le decisioni future delle banche centrali siano i due pilastri su cui si basa l'attuale percezione dei mercati globali.



