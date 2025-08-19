Risiko bancario: occhi su Generali con uno sguardo a Siena

Risiko bancario: occhi su Generali con uno sguardo a Siena

Dopo anni di risiko bancario solo abbozzato, si passa ai fatti, la rinuncia di UniCredit a Piazza Meda, il consumato matrimonio tra Modena e Sondrio, quasi inesorabile si stringe la morsa del Monte dei Paschi intorno a Piazzetta Cuccia.

Aiutata anche da ottimi risultati sponda Siena, con un RoE di quasi il 16% nel primo semestre e un coefficiente di patrimonio CET1 del 19.6%, che tornerebbe utile qualora il mercato chiedesse un incremento dell'offerta su Mediobanca.

Il tempo stringe, l'8 settembre si avvicina e il basso quorum richiesto dal management di Siena per il successo (35%) dell'operazione rischiano di metter fine alla quasi ventennale conduzione della banca milanese da parte dello stimato Nagel.

Il voto assembleare su Banca Generali e la creazione di un gigante del WM italiano con 210 miliardi di euro di masse gestite, un progetto strategico a lungo covato, potrebbe rappresentare l'ultimo, estremo tentativo di sottrarsi all'avanzata senese.



Rischia, però di arrivare oltre il tempo limite.


Filippo Alloatti, Head of Financials Credit di Federated Hermes

 

