Piazza Affari in rialzo, un'attenta analisi tra banche e geopolitica



Questa prospettiva, che paventa una possibile risoluzione della guerra e un incontro trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin, ha spinto al ribasso i titoli del settore. Leonardo, un'azienda chiave nel comparto, ha registrato una marcata diminuzione. Contemporaneamente, il settore bancario ha vissuto una giornata di euforia. Mediobanca ha ricevuto il via libera dalla BCE per l'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Banca Generali, un segnale che il mercato ha accolto con entusiasmo in attesa dell'assemblea che voterà sull'operazione. Parallelamente, crescono le adesioni all'OPS lanciata da MPS su Mediobanca, sebbene il prezzo proposto sia a sconto, evidenziando una forte fiducia nelle prospettive di consolidamento del settore. Sul fronte macroeconomico, i dati più recenti mostrano una Eurozona in miglioramento. A giugno, il surplus delle partite correnti ha raggiunto i 35,8 miliardi di euro, un incremento sostenuto soprattutto dai redditi primari.



Questa cifra indica una maggiore stabilità economica per la regione. Il cambio Euro/Dollaro USA è rimasto sostanzialmente fermo sui valori precedenti, attestandosi a 1,168. Anche l'oro non ha mostrato variazioni significative, scambiando a 3.335,4 dollari l'oncia. Però, il prezzo del Petrolio (Light Sweet Crude Oil) ha segnato un calo dello 0,98%, fermandosi a 62,8 dollari al barile. Lo spread sui titoli di stato italiani ha mostrato un lieve rialzo, portandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si è attestato al 3,55%. Le principali Borse europee hanno chiuso la giornata con segno positivo:

- Francoforte ha registrato un avanzamento dello 0,36%;

- Londra ha mostrato un incremento modesto dello 0,27%;

- Parigi ha segnato un rialzo dello 0,98%. A Milano, il FTSE MIB ha concluso la giornata con una plusvalenza dello 0,72%. L'indice FTSE Italia All-Share ha fatto un piccolo balzo in avanti dello 0,69%, raggiungendo i 45.523 punti.



Il FTSE Italia Mid Cap è rimasto pressoché invariato, ma il FTSE Italia Star ha brillato con una performance del +1,13%. Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione, alcune si sono distinte per le loro performance:

- Moncler ha evidenziato un forte aumento del 4,41%;

- Campari ha registrato un progresso del 3,38%;

- Amplifon è cresciuta del 2,93%;

- Stellantis ha mostrato un discreto guadagno del 2,60%. Nello stesso segmento, le vendite più significative hanno colpito:

- Leonardo, che ha proseguito le contrattazioni a -9,37%;

- Italgas, che ha ceduto un modesto -0,85%. La classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano ha visto in cima:

- Philogen (+7,76%);

- Ferragamo (+3,42%);

- Sesa (+2,97%);

- Alerion Clean Power (+2,75%). Le vendite più incisive su questo listino hanno invece riguardato:

- Fincantieri, con un ribasso del -9,35%;

- Avio, che ha registrato un calo del 5,81%;

- Lottomatica, che ha evidenziato una perdita del 2,03%;

- Maire, con una diminuzione dell'1,91%.



