Lo scivolone di DAZN MyclubPass: un caso studio sulle strategie di prezzo



Al centro della discussione vi era il costo percepito, reputato eccessivamente elevato, soprattutto se confrontato con le formule già disponibili nell'ecosistema DAZN. Questa percezione ha generato non solo una forte disillusione verso il nuovo servizio, ma ha minato la fiducia generale nel brand. L'episodio dimostra con forza che un prodotto, sebbene potenzialmente valido, può non decollare senza il supporto di un piano di marketing olistico, dove ogni componente è armonizzato. Il prezzo percepito trascende la mera cifra monetaria; esso comunica il valore intrinseco che il consumatore attribuisce a un'offerta. Quando la promessa di valore non trova riscontro nella richiesta economica, le conseguenze sono purtroppo prevedibili: un coro di lamentele, una crescente disaffezione e, in definitiva, una perdita di autorevolezza del brand. Con MyclubPass, il divario tra l'effettiva proposta di valore e ciò che il pubblico si aspettava ha trasformato il pricing in un elemento destabilizzante, capace di annullare qualsiasi entusiasmo iniziale.



Per prevenire incidenti di percorso come quello vissuto da DAZN, ogni decisione strategica deve essere saldamente ancorata ai principi fondamentali del marketing mix, un concetto spesso trascurato, ma che resta una bussola imprescindibile per chi opera nel settore. Le quattro leve su cui si fonda sono chiare:

- Prodotto: Deve rispondere a un'esigenza autentica del mercato e distinguersi in maniera netta dalla concorrenza, offrendo un valore unico al consumatore;

- Prezzo: Non rappresenta solo un numero, ma deve rispecchiare fedelmente il valore percepito dal cliente e supportare il posizionamento strategico desiderato per l'offerta;

- Promozione: Ha il compito di comunicare i benefici del prodotto in modo persuasivo, rafforzando la coerenza con il prezzo stabilito e le aspettative del target;

- Distribuzione: È essenziale rendere il prodotto facilmente accessibile e usufruibile dal pubblico di riferimento, garantendo la massima fluidità nel percorso d'acquisto.

Ignorare o sottovalutare una sola di queste componenti significa compromettere la stabilità e l'efficacia dell'intera strategia di marketing.



Il caso di DAZN MyclubPass serve da monito: un errore nelle strategie di prezzo può vanificare gli sforzi compiuti per il lancio di un prodotto, anche se ben congegnato. In un'era in cui i social media amplificano con rapidità e forza ogni reazione negativa, lasciare al caso la definizione del costo di un servizio non è più un'opzione sostenibile per nessuna azienda.