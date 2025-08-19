La doppia sfida di Mediobanca: un colosso in costruzione tra le mire di Banca MPS



Il cammino che ha portato a questo punto è stato piuttosto articolato. Mediobanca aveva annunciato l'offerta sulla totalità delle azioni di Banca Generali lo scorso 28 aprile, per un valore complessivo di 6,3 miliardi di euro, da corrispondere interamente in azioni di Assicurazioni Generali. L'assemblea degli azionisti, inizialmente fissata per il 16 giugno, era stata posticipata; pochi giorni prima, infatti, la compagnia assicurativa aveva avviato un processo di analisi approfondita della proposta avanzata da Mediobanca, valutando le sue implicazioni commerciali, economiche e di valore. Il 25 luglio, Mediobanca ha ricevuto una notizia confortante: il governo italiano non intendeva esercitare il Golden Power in merito all'OPS su Banca Generali. Tale potere speciale permette di bloccare o imporre condizioni particolari a operazioni considerate sensibili per l'interesse nazionale. Nello stesso giorno, Mediobanca ha trasmesso a Generali una serie di linee guida, che includevano anche la stabilizzazione a lungo termine dei rapporti commerciali esistenti con la banca del gruppo assicurativo.



Il 6 agosto, la compagnia del Leone di Trieste

- ha ribadito la sua intenzione di "proseguire la valutazione dell'offerta e le discussioni inerenti". Un comunicato ha precisato che "in questa fase, prima di formulare una posizione definitiva, Generali si riserva il diritto di continuare a valutare nelle prossime settimane l'offerta e la potenziale partnership industriale nel pieno rispetto dei processi, delle procedure e della tempistica del gruppo definiti dai propri organi societari". È stata proprio questa la spinta che ha condotto il consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia a decidere per la convocazione dell'assemblea degli azionisti del 21 agosto. Lo stesso CDA ha ribadito, in una nota del 6 agosto, che l'OPS rappresenta "una significativa opportunità di crescita coerente con gli obiettivi strategici del Gruppo Mediobanca, come prospettati nel Piano 'One Brand One Culture'". Tale operazione, proseguiva la nota, potrebbe "imprimere una forte accelerazione alla trasformazione del Gruppo Mediobanca in un Wealth Manager di riferimento, distintivo per posizionamento (Private & Investment Bank), brand, capacità di attrarre talenti professionali e remunerare gli azionisti".



Qualora l'OPS dovesse avere successo, le proiezioni di Mediobanca dipingono il quadro di un nuovo gruppo con numeri di rilievo:

- oltre 215 miliardi di euro di attività finanziarie;

- una rete di 3.750 professionisti;

- una raccolta netta annua di più di 15 miliardi di euro. Il nascente gruppo, come specificato in una nota di Mediobanca, sarebbe "unico per modello di business: ad elevata generazione di capitale, con una limitata sensitivity ai tassi di interesse ed al rischio di credito, un mix di utili attraente". Si prevede un utile netto di 1,5 miliardi di euro, di cui il 50% proveniente dal wealth management, il 20% dal corporate & investment banking

- e il 30% dal settore bancario dedicato ai consumatori finali. Per Equita Sim, l'OPS rappresenta "una leva strategica per un re-rating strutturale di MB, grazie all'integrazione con BGN e alle significative sinergie attese", si legge in una loro nota del 7 agosto. Il rapporto di concambio stimato per l'operazione è di 1,7 azioni di Generali per ogni azione di Banca Generali, al netto dei rispettivi dividendi.



Gli analisti stimano una valutazione post-deal fino a 26 euro per azione, usando un P/E di 13,5x-14x per la divisione wealth management, rispetto a una valutazione fondamentale stand-alone

- di 24 euro per azione. Sulla base delle stime, un gruppo Mediobanca e Banca Generali tratterebbe a un P/E adjusted 2028E uguale a 9,9x, con il contributo del wealth management

- all'utile di gruppo che salirebbe dal 17% attuale al 54%. Nel frattempo, un'altra vicenda agita le acque della finanza. Banca Monte dei Paschi di Siena ha ribadito il suo forte impegno nel portare a termine l'acquisizione di Mediobanca, in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre, lo scorso 6 agosto. Questa OPS, partita il 14 luglio, terminerà l'8 settembre, salvo eventuali proroghe. Secondo quanto comunicato da Borsa Italiana lo scorso 8 agosto, le azioni di Mediobanca portate in adesione finora ammontano a 514.770, pari allo 0,06% dei titoli oggetto dell'offerta. La soglia minima per il successo dell'operazione è stata fissata al 35%, ma Banca MPS ha più volte espresso la volontà di superare il 66,7%.



L'offerta prevede lo scambio di 2,533 azioni di Banca MPS per ogni titolo di Mediobanca. Le stime di Equita Sim del 7 agosto indicano che Mediobanca sta trattando con un premio di circa il 4% rispetto al prezzo implicito dell'offerta (21,09 euro alla chiusura dell'8 agosto), suggerendo un possibile rilancio da parte della banca senese. Considerando le complessità legate al controllo di Mediobanca e alle sinergie post-fusione, gli esperti di Equita Sim ritengono che sia "nell'interesse di BMPS superare almeno il 50% di adesioni". Per questo, suggeriscono che "un adeguamento delle condizioni economiche" potrebbe "favorire una più ampia accettazione da parte degli investitori". Dal canto suo, Mediobanca ha giudicato l'offerta di Banca Monte dei Paschi di Siena "ostile e non concordata con l'emittente, priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti Mediobanca", come riportato in un comunicato dell'11 luglio. In quella sede, il CDA ha anche definito il corrispettivo offerto da Banca MPS come "non congruo e del tutto inadeguato".



Il percorso per l'acquisizione di Banca Generali ha intanto compiuto un altro passo fondamentale. Lunedì 18 agosto, Mediobanca ha comunicato di aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea per l'acquisizione. Piazzetta Cuccia ha inoltre informato, in una nota, di avere ora tutte "le autorizzazioni preventive richieste dalla normativa regolamentare di settore in relazione all'offerta".