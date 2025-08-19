L'autorizzazione che cambia tutto: Mediobanca, Banca Generali e la sfida in corso



Una condizione, stabilita dalla BCE, impone a Mediobanca di presentare un piano dettagliato di integrazione entro sei mesi dall'effettiva acquisizione. In seguito a questa manovra, Banca Generali sarà sottoposta direttamente alla vigilanza della Banca Centrale Europea, sottolineando la rilevanza sistemica di questa operazione nel panorama finanziario europeo.





Ma la scena non è occupata soltanto da questa imponente acquisizione. Contemporaneamente, un'altra partita si sta giocando con ritmo serrato. L'offerta pubblica di scambio (OPS) lanciata da Montepaschi su Mediobanca procede a vele spiegate. Fino al 14 agosto, le adesioni avevano già raggiunto il 13,47%. Il giorno successivo, si è assistito a un balzo significativo, con la quota salita al 19,41%. Questo aumento, che si traduce in oltre 49,5 milioni di titoli raccolti in una sola giornata, solleva interrogativi importanti. Non è ancora chiaro chi si celi dietro questo incremento repentino. Eppure, osservando l'entità dei numeri, non si può escludere che alcuni tra i maggiori soci di Piazzetta Cuccia, come Delfin, che detiene il 19%, o Caltagirone, con il suo 10%, abbiano iniziato a muovere le proprie pedine.









Si avvicina intanto l'appuntamento cruciale per Mediobanca: l'assemblea degli azionisti, fissata per il 21 agosto. In quell'occasione, i soci saranno chiamati a esprimersi sull'OPS relativa a Banca Generali. Di fronte alle crescenti domande su presunti incontri tra il Ceo Alberto Nagel e Lorenzo Pelliccioli, consigliere di Generali, Piazzetta Cuccia ha mantenuto una linea di "no comment" riguardo le voci di stampa. Tuttavia, ha chiarito che Banca Generali è sempre stata negli anni un target privilegiato in ragione del fondamento industriale e strategico di una eventuale integrazione tra i due gruppi. Questo interesse di lunga data non è una novità, già nel 2020 erano state formulate proposte di integrazione che non avevano trovato allora un concretizzarsi. Adesso, con il via libera della BCE, l'operazione è attesa entro il mese di settembre, un lasso di tempo che anticiperà la chiusura dell'OPS di Montepaschi su Mediobanca, prevista per l'8 settembre.









Il sipario su questa complessa trama finanziaria si sta alzando, e il mercato resta in attesa di capire quali saranno i prossimi capitoli di questa avvincente sfida, destinata a ridefinire il volto del settore bancario italiano.