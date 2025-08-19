Il rovescio della medaglia della pace: come gli acquisti di armi USA dall'Ucraina affondano la difesa europea



La situazione si riflette nel resto dell’Europa, dove le principali aziende del settore bellico hanno accusato perdite consistenti:

- Rheinmetall a Francoforte ha segnato un -5,55%;

- Thales a Parigi ha perso il -4,02%;

- Babcock a Londra è scesa del -7,45%;

- Bae Systems, sempre a Londra, ha registrato un -3,99%;

- Saab a Stoccolma ha chiuso con un -7,65%. Solo Airbus, grazie alla sua maggiore esposizione al settore civile, ha limitato le perdite a un modesto -0,94%. Oltreoceano, a Wall Street, i giganti Lockheed Martin e Boeing hanno visto i loro titoli solo limare le perdite, evidenziando una dinamica di mercato decisamente diversa. La disparità nelle performance tra i mercati europei e quelli statunitensi trova radice negli accordi di sicurezza appena stipulati con Kiev. Dal vertice alla Casa Bianca è emerso che gli Stati Uniti forniranno supporto strategico all'Ucraina attraverso intelligence e programmi di addestramento militare.



Un elemento chiave è l'impegno di Kiev ad acquistare armi americane per un valore complessivo di 100 miliardi di dollari. Questo arsenale includerà sistemi di difesa aerea avanzati, come i tanto richiesti missili Patriot. Il pacchetto prevede anche un accordo da 50 miliardi di dollari per la produzione di droni in collaborazione con aziende ucraine. Gli Stati Uniti si sono impegnati ad acquistare questi droni non appena le esportazioni ucraine saranno avviate. Lo stesso Zelensky ha confermato: “Esiste effettivamente un pacchetto con le nostre proposte del valore di 90 miliardi di dollari… E abbiamo accordi con il presidente Usa che, quando le nostre esportazioni si apriranno, compreranno i droni ucraini. Questo per noi è importante.”

- Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina dovrebbero essere formalizzate entro dieci giorni, delineando un nuovo assetto di partenariato. Una parte dei 100 miliardi di dollari potrebbe essere finanziata dall'Unione Europea, il che significherebbe un dirottamento di fondi verso le imprese statunitensi, a discapito dei produttori europei.



Questa scelta potrebbe privare il già lunghissimo rally dei produttori continentali di un prezioso slancio futuro, modificando le dinamiche degli investimenti difesa. Il settore della difesa ha attraversato settimane di notevole volatilità. Dopo le prese di profitto in vista del vertice estivo in Alaska tra Trump e Putin, i titoli avevano recuperato terreno poco prima dell'incontro alla Casa Bianca. Nonostante i recenti cali, le performance restano notevoli. Leonardo, per esempio, ha guadagnato oltre il 70% dall’inizio dell’anno e più del 500% dall’invasione russa dell'Ucraina, mentre Rheinmetall ha visto un incremento del +157% da inizio anno. Questi numeri testimoniano una crescita robusta, a cui gli attuali ribassi, pur significativi, potrebbero rappresentare solo una fase di assestamento.