I riassunti AI di Google stanno ridisegnando il traffico web: impatto di AI Overviews



Nel marzo 2025, quasi sei su dieci partecipanti, per l'esattezza il 58%, hanno incontrato almeno una ricerca Google che ha prodotto un riassunto AI. L'analisi successiva ha rivelato un dato significativo: gli utenti del motore di ricerca cliccavano con minore frequenza sui link dei risultati quando visitavano pagine che mostravano un riassunto AI, rispetto a quelle che ne erano prive. Per le ricerche che generavano un AI Overview, i click sulle fonti citate all'interno del riassunto stesso erano estremamente rari.

I dettagli dello studio sono illuminanti riguardo l'interazione degli utenti con i riassunti AI di Google. Gli utenti che si trovavano di fronte a un AI summary cliccavano su un link di risultato tradizionale solamente nell'8% di tutte le visite. Chi, invece, non incontrava un riassunto generato dall'AI cliccava su un risultato di ricerca quasi il doppio delle volte, raggiungendo il 15% delle visite. Un dato ancora più sorprendente riguarda i click sui link inseriti direttamente nel riassunto: questo avveniva in appena l'1% di tutte le visite alle pagine che presentavano un AI Overview.





La presenza di un riassunto AI sembra anche influenzare la durata della sessione di navigazione. Gli utenti erano più propensi a concludere completamente la loro sessione di navigazione dopo aver visitato una pagina di ricerca con un riassunto AI. Questa interruzione anticipata si verificava nel 26% delle pagine con un AI summary, a fronte del 16% delle pagine che mostravano solo risultati di ricerca tradizionali. Comunque, indipendentemente dalla presenza o meno di un riassunto AI, la quota maggiore di ricerche Google analizzate dallo studio portava l'utente a navigare altrove all'interno di Google stesso, oppure a lasciare il sito completamente senza cliccare su alcun link nei risultati. Circa due terzi di tutte le ricerche si traducevano in una di queste due azioni.

Le fonti più frequentemente citate, sia negli AI Overviews di Google che nei risultati di ricerca standard, sono state Wikipedia, YouTube e Reddit.



Questi tre siti figurano come le fonti più comuni in entrambi i contesti. Collettivamente, rappresentavano il 15% delle fonti elencate nei riassunti AI esaminati e una quota simile, il 17%, delle fonti presenti nei risultati di ricerca standard. Nondimeno, si è notato che i link a Wikipedia erano leggermente più diffusi negli AI Overviews, mentre i link a YouTube apparivano con una frequenza marginalmente maggiore nei risultati di ricerca standard.

Quando si osserva la tipologia dei siti web spesso collegati nei risultati di ricerca Google, emerge una chiara differenza. I siti governativi sono più comuni nei riassunti AI rispetto ai risultati di ricerca standard. Circa il 6% delle fonti collegate negli AI Overviews erano siti con dominio .Gov, mentre questa percentuale scendeva al 2% per i risultati di ricerca tradizionali. Analogamente, il 5% degli AI Overviews e il 5% dei risultati di ricerca standard, indirizzavano a siti di notizie.





Globalmente, nel marzo 2025, circa una ricerca Google su cinque produceva un riassunto AI. Più precisamente, il 18% di tutte le ricerche analizzate nello studio ha generato un AI summary come parte dei risultati. La stragrande maggioranza di questi riassunti, l'88%, citava tre o più fonti. Solo l'1% ne citava una singola.

La lunghezza tipica, o mediana, di un riassunto AI in questo studio era di 67 parole, ma si osservava una notevole variabilità. Il riassunto più breve trovato contava appena sette parole, mentre il più lungo raggiungeva le 369 parole. Le ricerche Google che contengono più parole, formulano domande o utilizzano frasi complete tendono a generare più spesso riassunti AI. Le ricerche più lunghe, infatti, hanno una maggiore probabilità di produrre un AI summary. Solamente l'8% delle ricerche composte da una o due parole ha prodotto un AI summary. Però, questa quota saliva al 53% per le ricerche con dieci parole o più.





Altre tipologie di ricerche che tendono a generare riassunti AI includono:

- Ricerche formulate come domande: il 60% delle query di ricerca che iniziavano con parole interrogative come "chi", "cosa", "quando" o "perché", producevano un AI summary;

- Ricerche che utilizzano frasi complete: il 36% delle ricerche che includevano sia un nome che un verbo generavano un AI summary.

Questa evoluzione nell'esperienza utente di Google solleva interrogativi cruciali per il futuro del traffico web e per la sostenibilità degli editori online, suggerendo un potenziale mutamento radicale nel modo in cui le informazioni vengono consumate sul web.