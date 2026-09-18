Perché le borse asiatiche volano mentre lo yen tradisce la BOJ



Forse lo yen è solo stanco di seguire le noiose regole della logica economica e preferisce fare di testa sua, come un adolescente ribelle al primo giorno di scuola.

L'ottimismo che si respira nelle sale operative è alimentato da un rally tecnologico Wall Street che ha dato una scossa ai listini nella notte. Nvidia ha guidato la carica trascinando il Nasdaq verso un rialzo dell'1,7%. Questa energia positiva ha attraversato l'oceano arrivando in Asia. L'indice MSCI Asia-Pacific guadagna circa un punto percentuale. A Tokyo il Nikkei avanza dello 0,8%. La performance più brillante arriva però dalla Corea del Sud dove il Kospi vola oltre il 2%.

L'impatto delle quotazioni petrolio brent e il mercato dei bond

Un altro elemento che favorisce le borse è il nuovo calo dei prezzi energetici. Le quotazioni petrolio brent hanno perso l'1,5% scendendo a 103,29 dollari al barile. Le tensioni tra l'Arabia Saudita e gli Houthi in Yemen non sembrano spaventare eccessivamente i trader.











La speranza è che il greggio riesca a raggiungere i mercati globali attraverso rotte alternative. Questo respiro di sollievo sui costi dell'energia sostiene i margini delle imprese.

La situazione resta invece tesa sul fronte obbligazionario. Il rendimento del Treasury statunitense a dieci anni ha toccato brevemente la soglia del 5%. Non accadeva dal 2007. Ora si trova intorno al 4,936%. Questi livelli di rendimento riflettono le aspettative su una Federal Reserve che non intende abbassare la guardia contro l'inflazione. L'euro appare stabile a 1,148 dollari ma si avvia a chiudere la sua settimana peggiore degli ultimi mesi.

I dati principali della giornata descrivono questo momento di euforia controllata:

- il Kospi in Corea del Sud schizza sopra il 2% ;

- il Nasdaq a Wall Street ha chiuso in rialzo dell'1,7% ;

- l'indice MSCI Asia-Pacific cresce dell'1% ;

- il Nikkei a Tokyo guadagna lo 0,8% ;

- l'oro spot sale dello 0,5% a 4.361 dollari .





Molti osservatori cercano di interpretare le parole di Kazuo Ueda. Il governatore della BOJ punta a una normalizzazione dei sui tassi ma il mercato cerca di capire quale sarà la velocità dei prossimi interventi. Nondimeno lo yen mantiene un vantaggio di circa il 2% da inizio mese. Questo recupero è stato favorito dal rientro dei capitali in Giappone e dalla chiusura di molte operazioni speculative. Chi vuole proteggersi dalla volatilità continua a guardare con interesse all'oro. Il metallo prezioso viene usato come scudo contro i rischi geopolitici e le oscillazioni dei cambi. Il mercato è dinamico.

Le aziende del settore eCommerce e tecnologico seguono con attenzione questi movimenti. Un dollaro così forte e tassi elevati cambiano le strategie di investimento per il prossimo trimestre. Ma la capacità di adattamento dei listini asiatici suggerisce che la fiducia non è ancora venuta meno.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Economia

Articolo del 18/09/2026



