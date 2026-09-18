La scalata di Mare Group verso Euronext Milan e il traguardo del segmento STAR



La scelta non è un semplice vezzo burocratico. L'obiettivo è chiaro: muoversi verso una platea di investitori molto più vasta. Forse la burocrazia di Milano non corre sempre alla velocità dei loro software avanzati, ma la direzione è segnata.

La visione strategica è stata chiarita dall'Amministratore Delegato Antonio Maria Zinno, che ha spiegato i motivi di questa evoluzione. “Mare Group ha scelto il percorso della quotazione per costruire un gruppo di ingegneria hi-tech con le capacità, l’organizzazione e le dimensioni necessarie ad operare nei settori più complessi e sfidanti dell’industria del prossimo futuro. Il percorso verso Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, verso STAR dà a questa ambizione una piattaforma finanziaria e di mercato in cui valorizzare gli standard gestionali e di trasparenza che già sono le nostre linee guida. Ci arriveremo con un perimetro molto più ampio di quello con cui ci siamo quotati e con l’ambizione di competere con le più importanti realtà europee del nostro settore” . È un'ambizione che richiede muscoli finanziari e una struttura solida, elementi che la quotazione Euronext Milan potrebbe garantire con maggiore forza rispetto all'attuale listino dedicato alle piccole e medie imprese.













Il cammino verso il listino principale è la naturale evoluzione di una strategia crescita Mare Group che è apparsa molto aggressiva fin dal debutto avvenuto il 28 maggio 2024. La società ha utilizzato la leva delle acquisizioni e delle fusioni per incorporazione per allargare il proprio raggio d'azione. Attraverso queste manovre è riuscita a presidiare comparti industriali ad alto valore aggiunto che richiedono competenze tecnologiche di altissimo profilo. Il piano industriale si concentra su cinque pilastri operativi che definiscono l'identità del gruppo:

- Aerospazio;

- Difesa;

- Industria e Trasporti;

- Infrastrutture Critiche;

- Edilizia.

Approdare al mercato STAR Borsa Italiana comporterebbe obblighi di trasparenza e governance ancora più stringenti. La società sembra comunque pronta a raccogliere la sfida, avendo già impostato i propri flussi finanziari e comunicativi su standard elevati. Un mercato regolamentato offre una maggiore liquidità del titolo, un fattore che piace molto ai grandi fondi comuni e agli investitori istituzionali esteri.



Per arrivare alla meta serviranno diversi passaggi formali: l'assemblea dei soci dovrà dare il via libera, la CONSOB dovrà approvare il prospetto informativo e Borsa Italiana dovrà rilasciare il provvedimento definitivo di ammissione. Nel mentre sono già stati definiti i partner tecnici per questa nuova fase. Intermonte SIM assumerà il ruolo di specialist a partire dal 14 ottobre 2026, prendendo il testimone da MIT SIM che manterrà l'incarico fino a quella data. La società si è impegnata a tenere aggiornato il mercato su ogni sviluppo di questo ambizioso translisting verso il cuore pulsante della finanza italiana.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Business

Articolo del 18/09/2026



