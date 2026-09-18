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18/09/2026

La scalata di Mare Group verso Euronext Milan e il traguardo del segmento STAR


La scalata di Mare Group verso Euronext Milan e il traguardo del segmento STAR

Il Consiglio di Amministrazione di Mare Group ha tracciato la rotta per un cambiamento che promette di mutare il posizionamento della società nel sistema finanziario italiano. L'azienda di ingegneria hi-tech B2B ha infatti deliberato l'avvio dell'iter per il passaggio delle proprie azioni ordinarie da Euronext Growth Milan al mercato regolamentato Euronext Milan. Si tratta di un processo tecnico complesso, il translisting, che la società conta di ultimare entro i prossimi dodici mesi. Se si verificheranno i presupposti richiesti, il gruppo punta direttamente al segmento STAR, l'eccellenza delle medie imprese di Piazza Affari.


La scelta non è un semplice vezzo burocratico. L'obiettivo è chiaro: muoversi verso una platea di investitori molto più vasta. Forse la burocrazia di Milano non corre sempre alla velocità dei loro software avanzati, ma la direzione è segnata.

La visione strategica è stata chiarita dall'Amministratore Delegato Antonio Maria Zinno, che ha spiegato i motivi di questa evoluzione. “Mare Group ha scelto il percorso della quotazione per costruire un gruppo di ingegneria hi-tech con le capacità, l’organizzazione e le dimensioni necessarie ad operare nei settori più complessi e sfidanti dell’industria del prossimo futuro. Il percorso verso Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, verso STAR dà a questa ambizione una piattaforma finanziaria e di mercato in cui valorizzare gli standard gestionali e di trasparenza che già sono le nostre linee guida. Ci arriveremo con un perimetro molto più ampio di quello con cui ci siamo quotati e con l’ambizione di competere con le più importanti realtà europee del nostro settore” . È un'ambizione che richiede muscoli finanziari e una struttura solida, elementi che la quotazione Euronext Milan potrebbe garantire con maggiore forza rispetto all'attuale listino dedicato alle piccole e medie imprese.




Il cammino verso il listino principale è la naturale evoluzione di una strategia crescita Mare Group che è apparsa molto aggressiva fin dal debutto avvenuto il 28 maggio 2024. La società ha utilizzato la leva delle acquisizioni e delle fusioni per incorporazione per allargare il proprio raggio d'azione. Attraverso queste manovre è riuscita a presidiare comparti industriali ad alto valore aggiunto che richiedono competenze tecnologiche di altissimo profilo. Il piano industriale si concentra su cinque pilastri operativi che definiscono l'identità del gruppo:

- Aerospazio;
- Difesa;
- Industria e Trasporti;
- Infrastrutture Critiche;
- Edilizia.

Approdare al mercato STAR Borsa Italiana comporterebbe obblighi di trasparenza e governance ancora più stringenti. La società sembra comunque pronta a raccogliere la sfida, avendo già impostato i propri flussi finanziari e comunicativi su standard elevati. Un mercato regolamentato offre una maggiore liquidità del titolo, un fattore che piace molto ai grandi fondi comuni e agli investitori istituzionali esteri.


Per arrivare alla meta serviranno diversi passaggi formali: l'assemblea dei soci dovrà dare il via libera, la CONSOB dovrà approvare il prospetto informativo e Borsa Italiana dovrà rilasciare il provvedimento definitivo di ammissione. Nel mentre sono già stati definiti i partner tecnici per questa nuova fase. Intermonte SIM assumerà il ruolo di specialist a partire dal 14 ottobre 2026, prendendo il testimone da MIT SIM che manterrà l'incarico fino a quella data. La società si è impegnata a tenere aggiornato il mercato su ogni sviluppo di questo ambizioso translisting verso il cuore pulsante della finanza italiana.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 18/09/2026

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