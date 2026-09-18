Economia

18/09/2026

FTSE MIB crolla del 1,7%: le cause dietro il ribasso dei mercati


FTSE MIB crolla del 1,7%: le cause dietro il ribasso dei mercati

Il venerdì scorso i mercati finanziari italiani hanno vissuto una discesa netta, con il FTSE MIB che ha perso 1,7 punti, chiudendo a 51.545.

Una pressione diffusa ha spinto gli investitori a vendere, mentre l’allarme sull’approvvigionamento energetico ha messo ulteriore tensione sul valore delle azioni.

Le notizie sulla decisione dell’Arabia Saudita di non vendere petrolio ai compratori europei il mese prossimo hanno fatto balzare i rendimenti sovrani dell’eurozona, alimentando timori di nuove spinte inflazionistiche.

A Milano, l’incubo del debito pubblico ha assunto un ruolo da protagonista: il più recente piano di bilancio prevede un rapporto debito‑PIL prossimo al 139 %, facendo della Italia il nuovo capostipite della zona euro per il debito.


Questa prospettiva ha inciso sui titoli bancari, con Unipol, UniCredit, Banco BPM e BPER Banca in calo di oltre il 2 %.

Anche le azioni del settore difesa hanno subito una battuta d’arresto, guidate dal ribasso di Fincantieri.

Il comparto utilities ha invertito i guadagni recenti, trascinato dal rialzo dei prezzi del gas europeo; A2A ha perso il 3,2 % in una giornata poco incoraggiante.

Una nota di colore: il mercato sembra aver deciso di fare una pausa caffè più lunga del solito, lasciando gli operatori a chiedersi se la ripresa arriverà presto.

Il colpo più duro è stato inflitto a Stellantis, che è sceso del 5,2 % dopo la diffusione di voci secondo le quali l’azienda vorrebbe cedere lo stabilimento di Toronto, definendo “non sostenibile” il caso di business a lungo termine in quel territorio, alla luce di politiche commerciali USA‑Canada sempre più imprevedibili.

Nel complesso, l’insieme di tensioni energetiche, inflazionistiche e di debito pubblico ha creato un clima di incertezza che ha colpito sia i titoli bancari sia quelli industriali, suggerendo che i mercati finanziari italiani potrebbero restare volatili nei prossimi giorni.




Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 18/09/2026

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