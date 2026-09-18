Economia
18/09/2026
FTSE MIB crolla del 1,7%: le cause dietro il ribasso dei mercati
Il venerdì scorso i mercati finanziari italiani hanno vissuto una discesa netta, con il FTSE MIB che ha perso 1,7 punti, chiudendo a 51.545.
Una pressione diffusa ha spinto gli investitori a vendere, mentre l’allarme sull’approvvigionamento energetico ha messo ulteriore tensione sul valore delle azioni.
Le notizie sulla decisione dell’Arabia Saudita di non vendere petrolio ai compratori europei il mese prossimo hanno fatto balzare i rendimenti sovrani dell’eurozona, alimentando timori di nuove spinte inflazionistiche.
A Milano, l’incubo del debito pubblico ha assunto un ruolo da protagonista: il più recente piano di bilancio prevede un rapporto debito‑PIL prossimo al 139 %, facendo della Italia il nuovo capostipite della zona euro per il debito.
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