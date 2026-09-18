FTSE MIB crolla del 1,7%: le cause dietro il ribasso dei mercati





Questa prospettiva ha inciso sui titoli bancari, con Unipol, UniCredit, Banco BPM e BPER Banca in calo di oltre il 2 %.

Anche le azioni del settore difesa hanno subito una battuta d’arresto, guidate dal ribasso di Fincantieri.

Il comparto utilities ha invertito i guadagni recenti, trascinato dal rialzo dei prezzi del gas europeo; A2A ha perso il 3,2 % in una giornata poco incoraggiante.

Una nota di colore: il mercato sembra aver deciso di fare una pausa caffè più lunga del solito, lasciando gli operatori a chiedersi se la ripresa arriverà presto.

Il colpo più duro è stato inflitto a Stellantis, che è sceso del 5,2 % dopo la diffusione di voci secondo le quali l’azienda vorrebbe cedere lo stabilimento di Toronto, definendo “non sostenibile” il caso di business a lungo termine in quel territorio, alla luce di politiche commerciali USA‑Canada sempre più imprevedibili.

Nel complesso, l’insieme di tensioni energetiche, inflazionistiche e di debito pubblico ha creato un clima di incertezza che ha colpito sia i titoli bancari sia quelli industriali, suggerendo che i mercati finanziari italiani potrebbero restare volatili nei prossimi giorni.













Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 18/09/2026



