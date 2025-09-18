La svolta della Fed apre nuovi spazi a Bitcoin



Il tono più accomodante della Fed potrebbe continuare a sostenere Bitcoin, con la possibilità realistica che il valore possa avvicinarsi ai 120.000 dollari entro la fine del mese.

Le divisioni interne alla Fed potrebbero alimentare il valore di Bitcoin

La decisione della Fed non è stata priva di divisioni. Il range obiettivo dei federal funds è stato ridotto di 25 punti base, portandolo al 4,0%–4,25%. La mossa era attesa dai mercati, ma non è stata approvata all'unanimità. Alcuni membri, tra cui il nuovo governatore Stephen Miran, avrebbero preferito un taglio più deciso di 50 punti base.



Il nuovo dot plot pubblicato nel report della Federal Reserve mostra che la maggioranza prevede ora altri due tagli dei tassi entro la fine dell'anno, un numero leggermente superiore rispetto alle stime precedenti. Per il 2026 e il 2027, le proiezioni restano invariate e indicano riduzioni graduali di 25 punti base ciascuna.



Colpisce anche la presenza di un singolo "dot" che segnala tassi superiori a quelli attuali entro fine anno, interpretato dagli analisti come un possibile "dissenso silenzioso", probabilmente riconducibile alla Presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack.



Le nuove proiezioni economiche inviano segnali contrastanti: la stima sulla crescita per il 2025 è stata alzata, mentre le previsioni sulla disoccupazione sono state abbassate, segno di maggiore fiducia nella resilienza dell'economia statunitense. Allo stesso tempo, la Fed ha riconosciuto che i rischi per il mercato del lavoro stanno aumentando e che l'inflazione core potrebbe rimanere persistentemente elevata.



Il dot plot conferma questa spaccatura interna: nove membri prevedono altri due tagli quest'anno, due ne vedono solo uno, sei nessuno, e un membro isolato si spinge a ipotizzare 125 punti base di allentamento nel 2025.



Queste divergenze mostrano quanto la Fed stia cercando di bilanciare le preoccupazioni sull'inflazione con i rischi per il mercato del lavoro.



È proprio in questo contesto di incertezza che Bitcoin potrebbe trovare terreno favorevole e rafforzarsi nel medio periodo.

James Butterfill, Head of Research di CoinShares