I mercati globali in bilico: il taglio dei tassi della Fed solleva più dubbi che certezze



In Cina, le azioni hanno oscillato tra guadagni e perdite, testimoniando la volatilità del momento. Ma non tutte le piazze erano in rosso. I future azionari statunitensi hanno guadagnato lo 0,4%, recuperando dopo una sessione ondivaga a Wall Street. In Corea del Sud, i titoli hanno spiccato il volo con un incremento dello 0,8%, mentre a Taiwan si è registrato un rally dello 0,4%. Il Nikkei 225 giapponese ha aggiunto l'1%, mostrando una resilienza notevole in un contesto globale così variegato. Mercoledì scorso, subito dopo l'annuncio del taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, i mercati azionari globali avevano toccato un picco storico, spinti dalla prospettiva di costi di indebitamento in costante diminuzione per il resto dell'anno. La speranza di un allentamento più aggressivo è stata, comunque, presto ridimensionata. Nelle sue dichiarazioni successive all'incontro, il Presidente della Fed, Jerome Powell, ha specificato che la mossa era da intendersi come un taglio di gestione del rischio.



Ha anche aggiunto che la banca centrale non ha alcuna fretta di agire rapidamente sui tassi. Questa posizione "equilibrata e contenuta, non affatto accomodante", come è stata percepita da alcuni osservatori, ha alimentato i dubbi negli operatori. L'attenzione di Powell sulle robuste previsioni del PIL statunitense e le proiezioni di un'inflazione ancora elevata hanno creato incertezza. Questi interrogativi hanno poi influenzato gli scambi notturni negli Stati Uniti, portando l'S&P 500 e il Nasdaq Composite a chiudere in negativo. Si è registrato anche un dissenso interno: il nuovo Governatore Stephen Miran, da poco in carica, si è espresso a favore di un taglio maggiore, di 50 punti base. Anche il mercato delle valute ha rispecchiato questa indecisione. Il dollaro USA ha visto una rapida diminuzione, toccando il livello più basso da febbraio 2022 contro un paniere di altre valute importanti. Subito dopo la decisione sui tassi, il dollaro si è ripreso, chiudendo in rialzo dello 0,1%.



L'euro è rimasto stabile, dopo un'iniziale impennata in reazione all'annuncio della Fed che lo aveva portato ai massimi da giugno 2021. Lo yuan cinese ha mantenuto una posizione invariata, poiché la banca centrale cinese ha scelto di non modificare il costo dei suoi accordi di riacquisto inverso a sette giorni, non seguendo la mossa della Fed. La sterlina ha segnato un ribasso, dopo aver brevemente raggiunto i massimi da luglio in precedenza. La Banca d'Inghilterra dovrebbe annunciare la propria decisione di politica monetaria e si prevede ampiamente che manterrà i tassi al 4%. Intanto, la Banca del Canada ha agito riducendo il suo tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 2,5%, il livello più basso degli ultimi tre anni. È stato il primo taglio in sei mesi, e la banca ha indicato la sua disponibilità a intervenire nuovamente se i rischi per l'economia dovessero aumentare nei prossimi mesi. Gli operatori di mercato ora assegnano una probabilità dell'87,7% a un ulteriore taglio di 25 punti base da parte della Federal Reserve nella sua prossima riunione di ottobre, un dato in aumento rispetto al 74,3% del giorno precedente.



Nonostante la Fed stia ancora segnalando ulteriori tagli dei tassi, la simultanea prospettiva di una crescita economica discreta viene vista come una combinazione positiva per i mercati azionari. Eppure, un economista ha suggerito che i guadagni futuri potrebbero essere limitati, poiché i mercati hanno già registrato un significativo rally in previsione di queste mosse, e potrebbero quindi necessitare di una pausa o di una correzione a breve termine. Questo scenario complesso, intriso di aspettative e cautele, continua a disegnare un quadro finanziario globale denso di sfide e opportunità.