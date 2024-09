Eurozona: ad agosto inflazione annua in calo al 2,2%

E non è certo comprimendo ulteriormente i salari che le imprese tedesche, francesi e italiane recupereranno competitività. Così come con i tassi di interesse ancora così alti è estremamente difficoltoso fare investimenti produttivi. Quindi, ribadiamo, ci vuole un po’ di coraggio. Specialmente alla luce degli ultimi dati Eurostat sull’inflazione. Vediamoli.

Il tasso di inflazione annuale dell'area euro è stato del 2,2% ad agosto 2024, in calo rispetto al 2,6% di luglio. Un anno prima, il tasso era del 5,2%. L'inflazione annuale dell'Unione europea è stata del 2,4% ad agosto 2024, in calo rispetto al 2,8% di luglio. Un anno prima, il tasso era del 5,9%. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Lituania (0,8%), Lettonia (0,9%), Irlanda, Slovenia e Finlandia (tutti 1,1%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (5,3%), Belgio (4,3%) e Polonia (4,0%). L’Italia ha fatto registrare un +1,2%, la Germania un 2.0% e la Francia un 2,2%.

Rispetto a luglio 2024, l'inflazione annuale è diminuita in venti Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in sei.