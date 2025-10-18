Larry Ellison di Oracle punta in alto: l'AI ridefinisce il futuro con previsioni ambiziose



Questo progetto ambizioso prevede una crescita che supera di quasi sei volte le stime iniziali, trasformando l'istituto in un vasto campus di oltre 185.000 metri quadrati. È una testimonianza tangibile dell'impegno nel tessere un legame indissolubile tra ricerca avanzata e innovazione tecnologica, focalizzandosi sulle scoperte che plasmeranno il domani. Il cuore pulsante di questa strategia è la convinzione che l'AI generativa rappresenti il nuovo motore di crescita per Oracle. Durante una teleconferenza cruciale, il presidente ha sottolineato con forza come la nuova piattaforma di dati AI dell'azienda, il suo database vettoriale avanzato e le partnership strategiche con altri giganti del settore stiano già alimentando un incremento significativo del business. Ogni singola innovazione è pensata per massimizzare il valore estraibile dai dati, rendendoli più accessibili e utili che mai per le imprese globali. Per sostenere questa visione, Oracle sta pianificando una massiccia espansione infrastrutturale. Un nuovo, imponente data center sorgerà ad Abilene, in Texas, specificamente progettato per ospitare una quantità enorme di GPU Nvidia e AMD.



Questo investimento risponde alla crescente domanda di capacità computazionale per l'AI, un settore in continua espansione che richiede risorse energetiche considerevoli. La struttura necessiterà di ben 1,2 gigawatt di energia, un segnale chiaro delle dimensioni e dell'importanza di questa operazione strategica. Le proiezioni finanziarie di Oracle sono a dir poco audaci. L'azienda si aspetta di raggiungere 225 miliardi di dollari di ricavi entro l'anno fiscale 2030, con una crescita media annua del 31%. Una simile espansione non si traduce solo in fatturato: si prevede anche un aumento degli utili per azione a 21 dollari nello stesso periodo, che corrisponde a un incremento del 28% annuo. Sono numeri che evidenziano una fiducia incrollabile nelle proprie capacità di esecuzione e nella robustezza del modello di business. Nonostante queste proiezioni rosee, la borsa ha reagito con una leggera flessione. In seguito ai commenti di Ellison e del management, il valore delle azioni di Oracle è sceso, riducendo di 24 miliardi di dollari il patrimonio netto di Ellison in un solo giorno.



Sebbene le previsioni a lungo termine siano state considerate estremamente positive, il calo è stato in parte attribuito alla momentanea mancanza di dettagli specifici sull'aumento delle spese in conto capitale. Ciononostante, la domanda per i servizi cloud e AI di Oracle supera di gran lunga la capacità attuale, con l'azienda che si trova a dover gestire un'offerta insufficiente rispetto all'enorme richiesta del mercato. Per questo, l'impegno è massimo nell'investire per espandere le proprie infrastrutture globali. L'impatto dell'AI si estende anche a settori meno ovvi. Ellison ha discusso l'applicazione dell'AI per creare serre robotiche, capaci di utilizzare meno acqua e spazio, aumentando l'efficienza nella produzione alimentare. Ha annunciato la costruzione di due di queste serre all'avanguardia in California e in Texas, dimostrando come la tecnologia possa affrontare sfide globali concrete. Gran parte dei dati più preziosi del mondo risiede nel database di Oracle.



Ellison ha spiegato che la piattaforma di dati AI dell'azienda consentirà ai clienti di estrarre valore inestimabile da questi dati, collegando il database vettoriale a set di dati specifici per ogni cliente. Questa capacità di analisi e integrazione è fondamentale per le aziende che cercano di trasformare informazioni grezze in decisioni strategiche. Questo slancio si riflette nei risultati di Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Ha mostrato una crescita robusta, superando il 55% nell'ultimo trimestre, trainata dalla crescente domanda di servizi cloud e intelligenza artificiale da parte delle aziende di tutto il mondo. Il percorso intrapreso da Oracle è chiaro: dominare il futuro dell'AI e del cloud computing, armato di investimenti massicci e di una visione che integra innovazione e applicazioni pratiche in ogni ambito.

