Meta conferma nuovi tagli di personale: focus sull'efficienza



Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) ha confermato ulteriori tagli di personale in diversi team, tra cui Instagram, WhatsApp e Reality Labs. La notizia arriva dopo i già importanti licenziamenti del 2022 e del 2023, a conferma di una strategia di riorganizzazione aziendale che punta a una maggiore efficienza.

Tagli mirati per ottimizzare le risorse

La compagnia ha dichiarato che queste modifiche sono parte di una riallocazione strategica delle risorse per allinearsi con i suoi obiettivi a lungo termine. Nonostante la società non abbia ancora divulgato il numero esatto di dipendenti interessati e i dipartimenti specifici, è stato confermato che Jane Manchun Wong, ingegnere software del team Threads, è stata tra le persone colpite dai licenziamenti. Altri ex dipendenti di Meta hanno annunciato sui social media la loro perdita di lavoro, confermando che i tagli hanno interessato anche team che si occupavano di Facebook, recruiting, legal operations e design. Meta ha precisato che Threads, recruiting e legal operations non sono stati direttamente colpiti dalla riorganizzazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sui dipartimenti interessati.

Un percorso di riorganizzazione costante

Questa non è la prima volta che Meta procede con licenziamenti significativi. Nel 2022, la società ha ridotto il proprio organico di circa il 13% e l'anno scorso ha licenziato altri 10.000 dipendenti, con 5.000 ruoli aperti ritirati. Questi tagli rientrano nel più ampio programma "Year of Efficiency" di Meta, inizialmente pensato come misura temporanea, ma ormai diventato un elemento permanente della strategia aziendale. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha espresso la sua intenzione di concentrarsi su modelli operativi più efficienti, introducendo significativi cambiamenti all'interno della compagnia.

"È stato molto difficile, ci siamo separati da molte persone di talento che ci tenevamo a loro", ha detto Zuckerberg a febbraio riguardo ai precedenti tagli di personale. "Ma in un certo senso, diventare più snelli rende la società più efficace".