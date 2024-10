Le donne executive in Italia: un gender gap ancora presente



L’Italia presenta un gap di genere ai vertici delle aziende: solo il 17% degli executive è donna. Questa è la fotografia scattata dall’Osservatorio Donne Executive di SDA Bocconi e Eric Salmon & Partners, basato su un'analisi di 320 grandi imprese italiane, di cui 169 quotate.

Un divario profondo: la finanza fatica a tingersi di rosa

Il divario è ancora più profondo nelle aziende quotate, dove solo il 9% degli executive è donna. La presenza femminile è particolarmente scarsa nelle posizioni di amministratore delegato e nei settori operations, finanza e strategia. Tra i 2413 uomini executive, solo 507 sono donne. Le amministratrici delegate sono solo il 6%, dato che scende al 3% nelle quotate.

Le donne executive tendono a concentrarsi nei ruoli di staff, mentre nei ruoli legati al core business delle imprese la loro presenza è decisamente inferiore. Questo scenario conferma la persistenza di un gender gap ai vertici e la difficoltà del settore finanziario ad accogliere le donne in posizioni di leadership.

Nuove generazioni: un barlume di speranza

Tra i baby boomer, le donne executive sono il 10%, mentre tra i millennials la percentuale sale al 25%. Questo dato suggerisce un possibile passo avanti per le nuove generazioni, anche se con alcune differenze: l’età media delle donne executive è di 50 anni, mentre quella degli uomini è di 54. Le donne raggiungono il ruolo di executive a 36 anni, mentre gli uomini a 37, ma la vera accelerazione di carriera per le donne deriva da esperienze all’estero, soprattutto negli Stati Uniti.

La mancanza di talenti, con poche donne che scelgono percorsi STEM, rischia però di frenare la crescita ai vertici. È fondamentale incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere in ambito scientifico e tecnologico per aumentare la loro rappresentanza nei ruoli di leadership.

Un confronto con l’Europa: l’Italia rischia di rimanere indietro

La Francia, con una legge che prevede l’obbligo del 30% di presenza femminile nelle aziende più grandi entro il 2026, rappresenta un esempio di impegno concreto per la parità di genere ai vertici. In Italia, invece, due aziende su dieci non hanno nessuna donna al vertice, e solo il 7% raggiunge la quota del 30%. Questo scenario mette in evidenza il rischio che l’Italia rimanga indietro rispetto agli altri Paesi europei in termini di parità di genere nei ruoli dirigenziali.