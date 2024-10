La giornata finanziaria di ieri: Borsa in crescita, spread in calo, euro debole e Bitcoin su



La giornata di ieri ha visto la Borsa italiana in rialzo, con l’FTSEMib che ha superato i 35.000 punti, spinta dal taglio dei tassi d’interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE). Lo spread Btp-Bund si è ridotto, ma l’euro ha perso terreno nei confronti del dollaro.

La Borsa in rialzo grazie al taglio dei tassi

Il FTSEMib ha chiuso la seduta del 17 ottobre 2024 in progresso dell’1,09%, a 35.039 punti. La performance positiva è stata trainata dal taglio dei tassi d’interesse da parte della BCE, che ha portato il tasso sui depositi al -4,5%. Il taglio dei tassi ha stimolato l’appetito per il rischio da parte degli investitori, favorendo le performance delle azioni. Anche gli altri indici hanno registrato un andamento positivo, con il FTSE Italia All Share che ha guadagnato l’1,03%, il FTSE Italia Mid Cap che ha messo a segno un progresso dello 0,41% e il FTSE Italia Star che ha chiuso in rialzo dello 0,61%. Il controvalore degli scambi è salito a 2,81 miliardi di euro, rispetto ai 2,78 miliardi del giorno precedente.

Lo spread si restringe, ma l’euro debole

Lo spread Btp-Bund si è ristretto a 120 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso al 3,4%. La riduzione dello spread è un segnale positivo per l’economia italiana, in quanto indica una diminuzione del rischio percepito dagli investitori. Tuttavia, l’euro ha perso terreno nei confronti del dollaro, scendendo sotto gli 1,085 dollari. Questo andamento potrebbe essere dovuto alla maggiore incertezza sulle prospettive economiche globali. Il Bitcoin, invece, ha chiuso la giornata in rialzo, superando i 67.000 dollari (circa 62.000 euro).