L'Eurozona non è in recessione



La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha affermato che l'area euro non è diretta verso una recessione e che si prevede un atterraggio morbido dell'economia.

Un atterraggio morbido per l'area euro

Lagarde ha sottolineato che l'area euro sta evitando una recessione e si dirige verso un atterraggio morbido. La BCE sta monitorando attentamente gli sviluppi economici, inclusi i rischi legati alle guerre in corso in Medio Oriente e Ucraina, i prezzi del petrolio e le misure di stimolo in programma per l'economia cinese.

Rischio di inasprimento delle barriere commerciali

Lagarde ha evidenziato che un ulteriore inasprimento delle barriere commerciali potrebbe rappresentare un rischio per le prospettive di crescita economica. La BCE è attenta a questo rischio e sta valutando le sue implicazioni per l'economia dell'area euro.

