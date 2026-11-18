

In mezzo, l'S&P 500 si è fermato a 7.323,63 punti, 16,90 sotto la chiusura precedente, e ha allungato a cinque la serie di giornate negative, la più lunga da giugno.

La seduta ha avuto la faccia di un pareggio annacquato: indici che aprivano in verde e chiudevano in rosso, o viceversa, nell'arco di poche ore, con il Dow a un certo punto vicino al 1,2% di perdita e il Nasdaq a fare da contrappeso. Dietro quella alternanza c'è un solo tema, l'AI, e la paura che chi la sostiene, chi la finanzia e chi la valuta abbia già messo via la moneta. Eppure la liquidità non è sparita: il Russell 2000 ha chiuso in rialzo e la volatilità è scesa, segno che il denaro non ha lasciato la borsa, ha solo smesso di pagare un premio per la crescita.

Indici e variazioni

Fuori dal Dow, che ha sofferto soprattutto per l'energia e per i finanziari, il Nasdaq 100 ha chiuso a 27.116,26 punti con un progresso dello 0,42%, il Russell 2000 a 2.714,31 con 0,46% e l'indice dei semiconduttori SOX a 9.652,80 punti, appena 9,92 punti sopra la chiusura precedente.











L'indice VIX si è fermato a 24,56, con un calo del 3,53% che non ha impedito ai titoli di large cap di soffrire, il che dice quanto il movimento sia stato selettivo e non una fuga dal mercato.

Rispetto alla chiusura di venerdì scorso, il Dow ha perso 2.149,38 punti, il 4,1%, e l'S&P 500 238,04 punti, il 3,1%. Da inizio anno il Russell 2000 è l'unico tra i quattro a guadagnare terreno in doppia cifra, 232,40 punti e 9,4%, mentre l'S&P 500 segna 478,13 punti, 7%, il Nasdaq Composite 1.187,89 punti, 5,1%, e il Dow Jones 2.134,88 punti, 4,4%.

Nvidia e il rally dei chip che si spegne

Al centro della seduta c'è stato Nvidia, che ha chiuso a 150,96 dollari, 4,50 punti sotto il precedente e con un calo dell'2,89%: quinta perdita consecutiva per il titolo.



Il mattino era partito in rialzo, dopo i conti del terzo trimestre, con ricavi saliti a 115,8 miliardi di dollari, 103% in più su un anno, un utile per azione rettificato di 2,68 dollari contro i 2,47 attesi e una guida per il trimestre successivo a 130 miliardi di dollari più o meno il 3%, contro i 125,25 messi a preventivo dagli analisti. Il rimbalco, però, si è dissolto in fretta: il mercato ha continuato a pesare la scelta del board di non reinstaurare Jensen Huang come amministratore delegato, e la conferenza call non ha raddrizzato la rotta. Da inizio mese il titolo ha perso più di un terzo del suo valore.

Sullo stesso tema hanno reagito AMD, salito del 5,31% a 530,14 dollari, Broadcom a 354,05 dollari con il 3,64% e Amazon a 267,74 dollari, su del 3,82%. Dalla parte opposta CoreWeave ha perso il 4,13% e Micron l'1,00%.



A trainare l'S&P 500 c'è anche Palo Alto Networks, in rialzo del 9,90% a 339,92 dollari dopo i conti, con Target a 165,93 dollari, 4,01% sopra la chiusura, e Lowe's a 222,78 dollari, 1,05% in più.

Il petrolio che scende e la Fed che stringe

La spinta più forte alla seduta è arrivata però da un fronte macroeconomico. Il petrolio WTI è scivolato del 3,26% a 81,89 dollari al barile e il Brent ha perso l'1,88% a 88,67 dollari, il livello più basso da fine agosto, con i dati sulle scorte crescenti negli Stati Uniti che hanno pesato più dell'escalation nel Golfo Persico. A-trainarla l'energia, che ha ceduto 3,27% sulla base dei proxy di settore, con Exxon Mobil a 160,58 dollari e Chevron a 205,88 dollari, entrambe vicine al 4% di calo.





Il rovescio della medaglia è l'oro, sceso del 3,55% a 3.727 dollari, e il bitcoin, che ha lasciato 3,62% a 62.319 dollari. I rendimenti si sono invece alleggeriti: il decennale si è attestato al 5,07%, 0,04 punti percentuali sotto la chiusura di martedì, e il quinquennale al 4,88%. Il dollaro ha guadagnato 0,30% a 103,79 punti, e i verbali della riunione di ottobre della Fed pubblicati oggi hanno riacceso la paura sui rialzi: il comitato è risultato diviso sul ritmo e sull'entità dei prossimi aumenti, e Christopher Waller ha ribadito che a dicembre serve un rialzo di 50 punti base o un segnale di reazione più aggressivo all'inflazione. Il mercato dei derivati indica una probabilità quasi totale di 25 punti base, con una quota residua per 50.





Sul fronte dei settori, la classifica dei proxy di settore mette in testa il consumo discrezionale con il 1,79%, seguito da tecnologia a 0,34%, comunicazioni e utility a 0,30% e real estate a 0,07%. In coda energia con il 3,27% di calo, sanità con il 2,20% e finanziari con l'1,14%: JPMorgan Chase ha perso il 1,77% a 324,11 dollari, con i verbali che hanno riaperto il tema di un tasso più alto del previsto.

Anthropic e il test più grande del settore AI

La scena si sposta però su Anthropic, che stasero dovrebbe definire il prezzo della sua offerta pubblica iniziale: 825 milioni di azioni di classe A fra 70 e 78 dollari, con il debutto in borsa previsto per giovedì 19 novembre su Nasdaq sotto il simbolo ANT.



La valutazione si collocherebbe fra 1,3 e 1,45 trilioni di dollari, o anche oltre, se il prezzo dovesse posizionarsi sopra gli 80 dollari come ipotizzato, e la raccolta complessiva potrebbe avvicinarsi a 90,4 miliardi tra quotazione e collocamento privato, più dei 75 miliardi raccolti da SpaceX a inizio anno. I ricavi del terzo trimestre sono cresciuti di dodici volte su un anno, a 17 miliardi di dollari, e la domanda è stata descritta come sovrascritta.

Anche OpenAI ha alzato la posta: Sam Altman, al summit del New York Times, ha detto che il gruppo prevede di quotarsi, un'ipotesi che solo a settembre era stata esclusa. La domanda, insomma, è se ci sia ancora appetito per un'azienda dell'AI valutata oltre un bilione di dollari, e la risposta arriva domani, con un prezzo che valuterà l'intero settore e non solo chi lo emette.

Quello che resta, alla fine, è un mercato che ha rifiutato il messaggio dei conti.



Un trimestre da 115,8 miliardi di dollari e una guida da 130 non bastano a chi guarda oltre il titolo, e la combinazione fra petrolio a 81,89 dollari, oro a 3.727 e verbali che orientano la Fed al rialzo racconta un investitore che non ha cambiato idea sui tassi. Giovedì, con Anthropic in Nasdaq, il mercato metterà un prezzo a tutta questa storia: o ANT regge e l'AI torna a tirare il gruppo, oppure l'ennesima valutazione gonfiata finisce per pesare anche su tutto il resto. Intanto il Dow Jones resta a 50.198 punti, e i 561 punti di oggi fanno più rumore dei 17 persi dall'S&P 500.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Economia

Articolo del 18/11/2026



