Meta salva: FTC sconfitta sull'accusa di monopolio per WhatsApp e Instagram



L'azione legale, avviata circa cinque anni fa, aveva un obiettivo chiaro e radicale: forzare Meta a cedere le sue acquisizioni più preziose. Si parlava dello scorporo di Instagram, comprata nel 2012, e di WhatsApp, entrata nel portafoglio aziendale nel 2014. Queste operazioni, secondo l'accusa della FTC, avrebbero permesso all'azienda di Menlo Park di eliminare concorrenti potenziali e di cementare una posizione di dominio assoluto sul mercato digitale, un consolidamento illegale della propria posizione dominante.

La risposta del tribunale è arrivata dal giudice James Boasberg. La sua sentenza è netta. L'Antitrust, pur impegnandosi a fondo nella causa, non è riuscita a fornire prove sufficienti per dimostrare che Meta detenga, in questo momento, un effettivo monopolio. Questo insuccesso rappresenta uno smacco significativo per l'agenzia governativa americana.

La dinamica narrativa che si sviluppa intorno a queste battaglie legali è fondamentale per comprendere il futuro del commercio digitale e dell'innovazione.



Le acquisizioni di Instagram e WhatsApp erano state presentate come la prova della strategia predatoria di Meta: inglobare o distruggere ogni possibile minaccia emergente. L'idea era che, mantenendo unite queste piattaforme, il gruppo avrebbe mantenuto un controllo incontrastato sugli strumenti di comunicazione più utilizzati globalmente. Nondimeno, il tribunale ha chiesto prove concrete di un danno attuale al consumatore e alla concorrenza. Queste prove non sono state ritenute sufficienti.

Per la società che gestisce anche il social network Facebook, si tratta di una vittoria che chiude un capitolo durato anni. È il primo grande punto segnato da Zuckerberg in una lunga e costosa disputa contro la sorveglianza regolatoria. La decisione rafforza la convinzione che, per smantellare i giganti tecnologici, i regolatori debbano presentare argomenti estremamente solidi, non basati solo sulla dimensione o sulla storia delle acquisizioni passate. Questa sentenza influenzerà certamente il modo in cui la FTC e il Dipartimento di Giustizia degli USA affronteranno i prossimi casi contro altre grandi realtà come Google o Amazon.



Il futuro della regolamentazione delle Big Tech è appena diventato molto più complicato.