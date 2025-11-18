Meta salva: FTC sconfitta sull'accusa di monopolio per WhatsApp e Instagram

Meta salva: FTC sconfitta sull'accusa di monopolio per WhatsApp e Instagram

La vittoria è di quelle che segnano un'epoca. Il gigante dei social media, Meta, ha ottenuto un risultato cruciale negli Stati Uniti, neutralizzando l'offensiva legale lanciata contro il suo impero dalla Federal Trade Commission (FTC). Un giudice federale ha stroncato l'accusa di monopolio, stabilendo che la società guidata da Mark Zuckerberg non domina illegalmente il panorama dei social. Questa decisione non è solo un successo legale, è un segnale potente inviato alle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, impegnate a frenare lo strapotere delle Big Tech.

La posta in gioco era altissima.



L'azione legale, avviata circa cinque anni fa, aveva un obiettivo chiaro e radicale: forzare Meta a cedere le sue acquisizioni più preziose. Si parlava dello scorporo di Instagram, comprata nel 2012, e di WhatsApp, entrata nel portafoglio aziendale nel 2014. Queste operazioni, secondo l'accusa della FTC, avrebbero permesso all'azienda di Menlo Park di eliminare concorrenti potenziali e di cementare una posizione di dominio assoluto sul mercato digitale, un consolidamento illegale della propria posizione dominante.

La risposta del tribunale è arrivata dal giudice James Boasberg. La sua sentenza è netta. L'Antitrust, pur impegnandosi a fondo nella causa, non è riuscita a fornire prove sufficienti per dimostrare che Meta detenga, in questo momento, un effettivo monopolio. Questo insuccesso rappresenta uno smacco significativo per l'agenzia governativa americana.

La dinamica narrativa che si sviluppa intorno a queste battaglie legali è fondamentale per comprendere il futuro del commercio digitale e dell'innovazione.


Le acquisizioni di Instagram e WhatsApp erano state presentate come la prova della strategia predatoria di Meta: inglobare o distruggere ogni possibile minaccia emergente. L'idea era che, mantenendo unite queste piattaforme, il gruppo avrebbe mantenuto un controllo incontrastato sugli strumenti di comunicazione più utilizzati globalmente. Nondimeno, il tribunale ha chiesto prove concrete di un danno attuale al consumatore e alla concorrenza. Queste prove non sono state ritenute sufficienti.

Per la società che gestisce anche il social network Facebook, si tratta di una vittoria che chiude un capitolo durato anni. È il primo grande punto segnato da Zuckerberg in una lunga e costosa disputa contro la sorveglianza regolatoria. La decisione rafforza la convinzione che, per smantellare i giganti tecnologici, i regolatori debbano presentare argomenti estremamente solidi, non basati solo sulla dimensione o sulla storia delle acquisizioni passate. Questa sentenza influenzerà certamente il modo in cui la FTC e il Dipartimento di Giustizia degli USA affronteranno i prossimi casi contro altre grandi realtà come Google o Amazon.


Il futuro della regolamentazione delle Big Tech è appena diventato molto più complicato.


Meta salva: FTC sconfitta sull'accusa di monopolio per WhatsApp e Instagram
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit


Politica della Privacy e cookie